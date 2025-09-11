'यहां सिर्फ भारतीय, नहीं है ब्रिटिश स्टाफ...' शख्स ने दिखाई लंदन एयरपोर्ट की हकीकत, वीडियो वायरल

अमेरिकी शख्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह हैरान होते हुए बता रहा है कि उसे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक भी ब्रिटिश स्टाफ नहीं दिख रहा है. उस शख्स का कहना है कि वहां जितने भी लोग काम कर रहे हां सारे इंडियन हैं. चाहे वो सिक्योरिटी से हो या शॉप्स और सर्विस काउंटर पर, सभी जगह केवल भारतीय ही दिखाई दे रहे.

अब अमेरिकन शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर Immigrateful नाम के यूजर ने एक पोस्ट शेयर किया है. इस वीडियो को अब तक 5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

जानिए क्या कह रहा है वायरल वीडियो में आदमी

वीडियो में ये शख्स बताता है... मैं अभी लंदन पहुंचा हूं, एयरपोर्ट पर घूम रहा हूं, रेस्टोरेंट्स और बाकी जगहों पर... लेकिन मुझे एक भी ब्रिटिश स्टाफ नहीं दिखा, हर कोई इंडियन लग रहा है...

ये शख्स सवाल उठाता है कि वहां लोकल ब्रिटिश लोग क्यों नहीं दिख रहे. बाद में अपने बयान का बचाव करते हुए आदमी कहता है कि ये रेसिस्ट नहीं था, बल्कि एक जायज सवाल था... किसी भी देश में लोकल लोगों की मौजूदगी को लेकर, उसका मानना है कि जब वो किसी देश में जाते हैं, तो वहां की वर्कफोर्स में स्थानीय लोग दिखने चाहिए. अगर मैं अमेरिका में घूमता हूं, तो मैं चाहता हूं कि वहां अमेरिकन लोग काम करते दिखें.

कमेंट में दे रहे लोग प्रतिक्रिया

वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इसपर प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे है, इस पर एक यूजर ने लिखता है, हर ब्राउन स्किन वाला इंडियन नहीं होता, आपको साउथ एशिया में ज्यादा घूमना चाहिए ताकि अलग-अलग ब्राउन नेशनलिटीज का फर्क समझ सकें.

वहीं एक दूसरा यूजर लिखता है कि वो पाकिस्तानी या बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, सिर्फ दिखने में समान होने का मतलब ये नहीं कि सब इंडियन हैं. आपकी सोच के हिसाब से तो अगर मैं अमेरिका में हूं, तो वहां सिर्फ नेटिव अमेरिकन ही दिखने चाहिए,ना कि इमिग्रेंट्स.

