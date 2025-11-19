हाथ में हथकड़ी, पुलिस ने पकड़ी थी चेन... शादी में डांस कर रहा था कैदी! वीडियो वायरल

आज के समय में जहां दोस्ती अक्सर सिर्फ मैसेज और कॉल तक सिमटती नजर आती है, वहीं सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो लोगों को असली यारी की ताकत दिखा रहा है. एक कैदी, जो जेल से केवल अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए बाहर आया, हथकड़ी और पुलिस के बीच भी ऐसा नाचा कि पूरा माहौल बदल गया. यह नज़ारा इतना अनोखा था कि जिसने भी देखा, हैरान रह गया.
पुलिस की निगरानी में भांगड़ा
मामला पंजाब के एक शादी समारोह का बताया जा रहा है. वीडियो में दिखता है कि शख्स हाथों में हथकड़ी पहने हुए और पुलिसकर्मियों से घिरा मंच के पास पहुंचता है. लेकिन जैसे ही संगीत बजता है, वह बिना किसी डर या झिझक के जमकर भांगड़ा करने लगता है. यह भीड़ का ध्यान खींच लेता है, क्योंकि शायद ही किसी शादी में किसी ने ऐसा मंजर देखा होगा जहां कैदी नाच रहा हो और पुलिस उसके आसपास खड़ी हो.
वीडियो को X (पूर्व ट्विटर) पर @JrSehgal ने शेयर किया और लिखा-जहां लड़कियां कहती हैं मेरी लीव अप्रूव नहीं हुई इसलिए मैं शादी में नहीं आ सकती, वहीं एक लड़का जेल से भी बाहर आ गया! यह लाइन पढ़कर लोग खूब हंस रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं.
देखें वायरल वीडियो
'शादी में शामिल होने के लिए कैदी को पेरोल मिलती है?'
वीडियो पर ढेरों कमेंट आ रहे हैं. किसी ने कहा कि यही होती है दोस्ती, चाहे जेल में क्यों न हो, शादी में तो पहुंचना ही है. दूसरे यूजर ने पूछा क्या शादी में शामिल होने के लिए कैदी को पेरोल मिलती है? कुछ ने इसे ‘दोस्ती की सबसे सच्ची मिसाल’ बताया, तो कुछ ने कहा कि यह वीडियो दिखाता है कि दोस्ती किसी भी कानून, दूरी या परिस्थिति से बड़ी होती है. फिलहाल, यह वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इसे दोस्ती का सबसे अनोखा जश्न बता रहे हैं.