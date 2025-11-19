scorecardresearch
 

Feedback

हाथ में हथकड़ी, पुलिस ने पकड़ी थी चेन... शादी में डांस कर रहा था कैदी! वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स शादी में भांगड़ा करते हुए नजर आ रहा है. हैरानी की बात यह है कि उसके हाथ में हथकड़ी लगी है और उसका एक सिरा पुलिस वाले के हाथ में पकड़ा हुआ है. आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है.

Advertisement
X
मामला पंजाब के एक शादी समारोह का बताया जा रहा है, (Photo:X/@JrSehgal)
मामला पंजाब के एक शादी समारोह का बताया जा रहा है, (Photo:X/@JrSehgal)

आज के समय में जहां दोस्ती अक्सर सिर्फ मैसेज और कॉल तक सिमटती नजर आती है, वहीं सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो लोगों को असली यारी की ताकत दिखा रहा है. एक कैदी, जो जेल से केवल अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए बाहर आया, हथकड़ी और पुलिस के बीच भी ऐसा नाचा कि पूरा माहौल बदल गया. यह नज़ारा इतना अनोखा था कि जिसने भी देखा, हैरान रह गया.

पुलिस की निगरानी में भांगड़ा

मामला पंजाब के एक शादी समारोह का बताया जा रहा है. वीडियो में दिखता है कि शख्स हाथों में हथकड़ी पहने हुए और पुलिसकर्मियों से घिरा मंच के पास पहुंचता है. लेकिन जैसे ही संगीत बजता है, वह बिना किसी डर या झिझक के जमकर भांगड़ा करने लगता है. यह भीड़ का ध्यान खींच लेता है, क्योंकि शायद ही किसी शादी में किसी ने ऐसा मंजर देखा होगा जहां कैदी नाच रहा हो और पुलिस उसके आसपास खड़ी हो.

सम्बंधित ख़बरें

Bengaluru momo seller, street food earning
बेंगलुरु का मोमोज वाला वायरल, 31 लाख महीने की कमाई पर लोगों को नहीं हो रहा यकीन 
tap-running-for-weeks-home-soaked-family-stunned-on-return-clip-goes-viral
घर बंद, नल खुला… महीनों तक बहता रहा पानी! फ्लैट का हुआ ये हाल 
newyork-waterlogged-street-video-indian-man-shows-real-condition
टाइम्स स्क्वायर के पास सड़क पर पानी! भारतीय ने दिखाई न्यूयॉर्क की हकीकत 
Charity shop rare plate sells for thousands
दुकानदार ने 200 रुपये में खरीदी थी एक प्लेट, जांच कराई तो पता चला लाखों है कीमत  
tetra pack liquor
कितने सस्ते होते हैं व्हिस्की के ट्रैटा पैक और इनकी बिक्री पर क्यों खुश नहीं है सुप्रीम कोर्ट? 

वीडियो को X (पूर्व ट्विटर) पर @JrSehgal ने शेयर किया और लिखा-जहां लड़कियां कहती हैं मेरी लीव अप्रूव नहीं हुई इसलिए मैं शादी में नहीं आ सकती, वहीं एक लड़का जेल से भी बाहर आ गया! यह लाइन पढ़कर लोग खूब हंस रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं.

Advertisement

देखें वायरल वीडियो

 

 

'शादी में शामिल होने के लिए कैदी को पेरोल मिलती है?'

वीडियो पर ढेरों कमेंट आ रहे हैं. किसी ने कहा कि यही होती है दोस्ती, चाहे जेल में क्यों न हो, शादी में तो पहुंचना ही है. दूसरे यूजर ने पूछा क्या शादी में शामिल होने के लिए कैदी को पेरोल मिलती है? कुछ ने इसे ‘दोस्ती की सबसे सच्ची मिसाल’ बताया, तो कुछ ने कहा कि यह वीडियो दिखाता है कि दोस्ती किसी भी कानून, दूरी या परिस्थिति से बड़ी होती है. फिलहाल, यह वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इसे दोस्ती का सबसे अनोखा जश्न बता रहे हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement