सुबह जॉब, रात को रैपिडो, फिर घर का काम, गुड़गांव के युवक की थकाऊ दिनचर्या वायरल

शुभम दिन में कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, फिर चार घंटे रैपिडो पर पार्ट-टाइम काम करते हैं, कंटेंट बनाते हैं और घर के सारे काम भी खुद ही करते हैं क्योंकि वह अकेले रहते हैं. 

शुभम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अक्सर ऑफिस और पर्सनल लाइफ से जुड़े वीडियो शेयर करते रहते हैं. ( Photo:Instagram/shubham.parmarvlogs)
गुड़गांव के शुभम परमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कॉर्पोरेट जॉब करने वाले शुभम ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वह रैपिडो के साथ पार्ट-टाइम काम भी करते हैं, कंटेंट बनाते हैं और घर के सभी काम संभालते हैं क्योंकि वह अकेले रहते हैं. उनकी थका देने वाली दिनचर्या ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है.

कॉर्पोरेट जॉब और रैपिडो की पार्ट-टाइम नौकरी
शुभम ने बताया कि वह दिन में कॉर्पोरेट जॉब करते हैं और उसके बाद चार घंटे रैपिडो पर काम करते हैं. साथ ही कंटेंट क्रिएशन और घरेलू काम भी खुद ही करते हैं. वीडियो पर लिखा था – "नौ घंटे की ड्यूटी और चार घंटे रैपिडो की नौकरी के बाद, काम, घर और एडिटिंग सब मैनेज करना पड़ता है।"

रात ढाई बजे तक काम, फिर घर के सारे काम
वीडियो में देखा जा सकता है कि शुभम रात ढाई बजे रैपिडो से लौटते हैं और फिर बर्तन धोते, किचन साफ करते, तीन बजे खाना बनाते, पालतू कुत्ते को खाना खिलाते, कपड़े धोते और कमरे की सफाई करते हैं. इसके बाद वह टीवी देखते हुए खाना खाते हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SHUBHAM PARMAR (@shubham.parmarvlogs)

सोशल मीडिया पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया
वीडियो देखने के बाद कुछ लोग उनकी मेहनत से प्रेरित हुए और तारीफ की, तो कुछ ने चिंता जताई कि इतनी मेहनत और कम नींद सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है. एक यूज़र ने लिखा –"यह आपके लिए हेल्दी नहीं है, नींद पूरी कीजिए. कई यूजर्स ने शुभम के शेड्यूल को देखकर सवाल उठाया कि क्या मुश्किलों को दिखाकर लाइक्स पाना "वर्कलोड को रोमांटिक" बनाना है. एक यूजर ने कहा – "हर कोई अपनी मुश्किलें झेलता है, लेकिन हम उसे महिमामंडित किए बिना भी काम करते हैं।"

कई लोग पोस्ट पर कर रहे कमेंट
कुछ लोग उनकी एनर्जी देखकर दंग रह गए और शुभकामनाएं दीं – "आपकी जेब कभी खाली न हों।" वहीं, कई लोगों ने सलाह दी कि इतनी भागदौड़ के बीच सेहत और नींद को प्राथमिकता देना ज़रूरी है. एक अन्य यूजर ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं जताते हुए सलाह दी, "अच्छी नींद लेना शुरू करें. यह आपके लिए स्वस्थ नहीं है." अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शुभम परमार अपने कार्यालय से वीडियो भी साझा करते हैं, जिसका शीर्षक है, “Newly promoted team lead Gurgaon corporate life.”

