अभी नहीं बने हैं इन चीजों में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स... चाहें तो आप बना सकते हैं! ये रही लिस्ट

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (जीडब्ल्यूआर) अपनी 70वीं वर्षगांठ मना रहा है. ऐसे में विचित्र और अजीब कारनामों का लेखा-जोखा रखने वाली संस्था है, जिनका रिकॉर्ड शायद ही कोई तोड़ पाए. फिर भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने कुछ ऐसे कारनामों की सूची जारी की है, जिनके रिकॉर्ड्स बनने अभी बाकी हैं. जानते हैं क्या हैं वो चीजें जिनमें कोई अभी बना सकता है रिकॉर्ड.

अजीबोगरीब कारनामें और रिकॉर्ड्स का लेखा-जोखा रखने वाले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला खंड 27 अगस्त 1955 को प्रकाशित हुआ था. अब अपने 70वें वर्षगांठ पर इसने लोगों को इस तरह के कुछ असाधारण कारनामों में अपना हाथ आजमाने के लिए आमंत्रित किया है.

जिन चीजों में अबतक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बन पाया है, उसकी सूची नीचे दी गई है.

1. एक मिनट में सबसे अधिक बार वूपी कुशन (एक तरह का हवा भरा कुशन) पर बैठने का रिकॉर्ड.

2. स्टाम्प को सबसे तेज यानी की कम समय में 10 मीटर तक उड़ाने का रिकॉर्ड.

3. सबसे अधिक दूरी से बोतल को पलटने (Bottle flip) का रिकॉर्ड.

4. 30 सेकंड में सबसे अधिक बार हाई-फाइव करने का रिकॉर्ड.

5. सबसे तेजी से 400 मीटर तक सैक रेस (बोरा दौड़) पूरा करने का रिकॉर्ड

6. साइकिल से एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ने का सबसे कम समय का रिकॉर्ड.

जीडब्ल्यूआर के प्रधान संपादक क्रेग ग्लेनडे ने कहा कि ये रिकार्ड लेने के लिए हैं. ऐसे में वो रिकॉर्ड तोड़ने वालों की अगली पीढ़ी का जश्न मनाने के लिए उत्सुक हैं.

जीडब्ल्यूआर की शुरुआत कैसे हुई?

यूरोप में सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसने 1950 के दशक में आयरलैंड के काउंटी वेक्सफ़ोर्ड में आयोजित एक शूटिंग पार्टी में बहस छेड़ दी थी. इसमें गिनीज ब्रुअरी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक सर ह्यूग बीवर भी शामिल हुए थे.

ऐसी तैयार हुआ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स

जब उनकी चर्चा और संदर्भ पुस्तकों की खोज किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, तो एक रिकॉर्ड बुक बनाने का विचार मन में आया. सर ह्यूग ने सोचा कि पब में होने वाले झगड़ों को सुलझाने का यह एक बेहतरीन तरीका होगा. फिर उन्होंने फ्लीट स्ट्रीट से शोधकर्ताओं को तथ्यों और आंकड़ों की एक किताब तैयार करने के लिए नियुक्त किया और ऐसे में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की नींव पड़ी.

