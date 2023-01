कपड़ों की वजह से लड़की के साथ हैवानियत, Video देख भड़के लोग

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 17 साल की एक लड़की पर पुरुषों का झुंड हैवानों की तरह बर्ताव करता नजर आ रहा है. लड़की को उसके कपड़ों की वजह से कई लोग लात मारते हैं, उसे गालियां देते हैं. आरोपी इस घटना का वीडियो भी बनाते हैं. यह मामला इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र का है.

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, लड़की एक मोटरसाइकिल इवेंट में आई थी, जब उसके साथ ये घटना हुई. उसने तब काले रंग का टॉप, भूरे रंग का कार्डिगन और स्कर्ट पहना था. आरोपियों ने लड़की पर आरोप लगाया कि वह अपने कपड़ों से राइडर्स का ध्यान भटका रही है. इसके बाद पुरुषों का झुंड उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देता है.

पीड़ित लड़की ईरान की नागरिक है. वह टिशू से चेहरे पर कुछ पोंछती दिखती है. जबकि पुरुषों का झुंड लगातार उस पर चीखता नजर आता है.

लड़की को लात भी मारी

एक पुरुष के लात मारे जाने से लड़की गाड़ी से टकरा जाती है. हालांकि बाद में कुछ बाइक सवार आकर लड़की को घेर लेते हैं, ताकि उसे भीड़ से बचाया जा सके.

पीड़ित लड़की की पहचान एल तेहरानी के तौर पर हुई है. इससे पहले कुर्दिस्तान की एक मीडिया साइट ने जानकारी दी थी कि 30 दिसंबर को पुरुषों ने इस इवेंट से महिलाओं को बाहर रखने की मांग की थी.

Terrifying moment hundreds of men swarm around lone girl, 17, and attack her for 'dressing immodestly and distracting riders' at a motorcycle event in #Iraq pic.twitter.com/1QLM98M4rM