शादी में दूल्हा बना चलता-फिरता विज्ञापन बोर्ड, सूट पर लगे 26 स्टार्टअप के लोगो!

फ्रांस के लिल शहर के रहने वाले डैगोबर्ट रेनूफ ने अपनी शादी का खर्च निकालने के लिए बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया. उन्होंने अपने वेडिंग सूट यानी टक्सीडो पर विज्ञापन बेचकर पैसे जुटाए.

रेनूफ ने जुलाई में बताया था कि वह अपनी शादी का खर्च टक्सीडो पर कंपनियों के लोगो लगवाकर निकालेंगे. उन्होंने एक टेलर के साथ मिलकर अपना सूट फिर से डिजाइन कराया, जिसमें अब कई स्टार्टअप कंपनियों के पैच और लोगो लगे हैं. यह सूट किसी टेक शोकेस जैसा दिखता है.

26 कंपनियों ने मिलकर बनाई ‘स्पॉन्सर्ड वेडिंग ड्रेस’

इस आइडिया में कुल 26 कंपनियों ने हिस्सा लिया. इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर और SaaS जैसी इंडस्ट्री की कंपनियां शामिल थीं. यहां तक कि रेनूफ की अपनी कंपनी CompAi ने भी इसमें योगदान दिया.

रेनूफ ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर बताया था कि वह पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, फिर उन्होंने खुद का स्टार्टअप शुरू किया. उन्होंने उस स्टार्टअप को खड़ा करने में 5 साल और 1 लाख डॉलर से ज्यादा खर्च किए, लेकिन बाद में उन्हें थकान और बर्नआउट का सामना करना पड़ा.

Currently getting people to sponsor my wedding and pass it as business expense under advertising. Sold 7 spots today. https://t.co/p8tK3q1rWl pic.twitter.com/i2OmLlTKnp — Dagobert - Corporate sellout 👔 (@dagorenouf) July 24, 2025

रेनूफ का यह तरीका इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी शादी को एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग इवेंट में बदल दिया. उनके सूट पर लगा हर लोगो उस कंपनी का प्रतीक था जिसने उनकी शादी को सपोर्ट किया.



क्या ‘स्पॉन्सर्ड टक्सीडो’ बनेगा नया ट्रेंड?

सोशल मीडिया पर उनके इस टक्सीडो की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं. एक यूजर ने लिखा कि ये तो कमाल का आइडिया है, मजेदार और क्रिएटिव दोनों! एक और ने कहा कि टेलर को भी बधाई, लोगो बहुत साफ दिख रहे हैं.एक यूजर ने मजाक में लिखा कि तुम थोड़े पागल हो लेकिन गजब के हो! शादी मुबारक, खुश रहो दोनों.रेनूफ का ये अनोखा आइडिया अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है जहां शादी और बिजनेस दोनों साथ-साथ चल रहे हैं.

