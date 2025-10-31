scorecardresearch
 

Feedback

शादी में दूल्हा बना चलता-फिरता विज्ञापन बोर्ड, सूट पर लगे 26 स्टार्टअप के लोगो!

शादी में दूल्हे की ड्रेस सबसे खास होती है, और दूल्हा भी इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ता. लेकिन इस बार एक दूल्हे की ड्रेस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्योंकि उस पर कंपनियों के स्पॉन्सर लोगो लगे हैं. अब यह अनोखी ड्रेस चर्चा का विषय बन गई है.

Advertisement
X
इस आइडिया में कुल 26 कंपनियों ने हिस्सा लिया-(Photo:X/@dagorenouf)
इस आइडिया में कुल 26 कंपनियों ने हिस्सा लिया-(Photo:X/@dagorenouf)

फ्रांस के लिल शहर के रहने वाले डैगोबर्ट रेनूफ ने अपनी शादी का खर्च निकालने के लिए बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया. उन्होंने अपने वेडिंग सूट यानी टक्सीडो पर विज्ञापन बेचकर पैसे जुटाए.

रेनूफ ने जुलाई में बताया था कि वह अपनी शादी का खर्च टक्सीडो पर कंपनियों के लोगो लगवाकर निकालेंगे. उन्होंने एक टेलर के साथ मिलकर अपना सूट फिर से डिजाइन कराया, जिसमें अब कई स्टार्टअप कंपनियों के पैच और लोगो लगे हैं. यह सूट किसी टेक शोकेस जैसा दिखता है.

26 कंपनियों ने मिलकर बनाई ‘स्पॉन्सर्ड वेडिंग ड्रेस’
इस आइडिया में कुल 26 कंपनियों ने हिस्सा लिया. इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर और SaaS जैसी इंडस्ट्री की कंपनियां शामिल थीं. यहां तक कि रेनूफ की अपनी कंपनी CompAi ने भी इसमें योगदान दिया.

सम्बंधित ख़बरें

US के एयरफोर्स Base में 3 Researchers की मौत का मामला 
shadab-jakati-10rs-biscuit-to-dubai-flat-and-brett-lee-meet
ब्रेट ली से मुलाकात, दुबई में फ्लैट, ‘10 रुपये के बिस्किट’ से ऐसे फिरे शादाब जकाती के दिन 
kid-refuses-to-go-school-wraps-himself-to-cot-video-goes-viral
Video: स्कूल न जाने की जिद्द में चारपाई से लिपटा बच्चा, परिजन ने ऐसे ही ले गए स्कूल 
पाकिस्तानी शख्स ने बताया कि लॉटरी जीतने के बाद वे काफी फेमस हो गया है. (Photo: AI Generated)
किराने की दुकान... पाकिस्तानी शख्स ने बताया- 70 लाख की लॉटरी लगी तो क्या किया? 
Distressed woman breaks train window after purse theft, with her young child by her side
ट्रेन में महिला का गुस्सा फूटा, पर्स चोरी के बाद तोड़ा एसी कोच का शीशा, वीडियो वायरल 

रेनूफ ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर बताया था कि वह पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, फिर उन्होंने खुद का स्टार्टअप शुरू किया. उन्होंने उस स्टार्टअप को खड़ा करने में 5 साल और 1 लाख डॉलर से ज्यादा खर्च किए, लेकिन बाद में उन्हें थकान और बर्नआउट का सामना करना पड़ा.

Advertisement

रेनूफ का यह तरीका इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी शादी को एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग इवेंट में बदल दिया. उनके सूट पर लगा हर लोगो उस कंपनी का प्रतीक था जिसने उनकी शादी को सपोर्ट किया.


क्या ‘स्पॉन्सर्ड टक्सीडो’ बनेगा नया ट्रेंड?

सोशल मीडिया पर उनके इस टक्सीडो की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं. एक यूजर ने लिखा कि ये तो कमाल का आइडिया है, मजेदार और क्रिएटिव दोनों! एक और ने कहा कि टेलर को भी बधाई, लोगो बहुत साफ दिख रहे हैं.एक यूजर ने मजाक में लिखा कि तुम थोड़े पागल हो लेकिन गजब के हो! शादी मुबारक, खुश रहो दोनों.रेनूफ का ये अनोखा आइडिया अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है जहां शादी और बिजनेस दोनों साथ-साथ चल रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement