दहेज नहीं ले रहा था दूल्हा, ससुर ने तोड़ दिया रिश्ता, वायरल हुई अजीब कहानी

सोशल मीडिया पर एक मामला वायरल हो रहा है, जहां एक रिश्ता दहेज ना देने की वजह से नहीं, बल्कि दहेज नहीं लेने की वजह से टूट गया. लड़की के पिता ने इस पर अजीबो-गरीब तर्क देकर लोगों को हैरान कर दिया.

यह पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)
आज भी समाज में ऐसे कई मामले सामने आते हैं, जहां दहेज ना मिलने पर शादी टूट जाती है. कहीं बारात लौट जाती है, तो कहीं रिश्ते तुड़वा दिए जाते हैं.दहेज के खिलाफ कानून बनने और इसे गैरकानूनी घोषित किए जाने के बावजूद यह कुप्रथा आज भी लोगों की सोच में जिंदा है.

लेकिन सोचिए, अगर कोई शादी इसलिए टूट जाए क्योंकि दूल्हे ने दहेज लेने से इंकार कर दिया तो? सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक मामला वायरल हो रहा है. लोग इस घटना पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई दूल्हे की ईमानदारी की तारीफ कर रहा है, तो कोई ससुर के फैसले पर नाराजगी जता रहा है.

'दहेज नहीं ले रहा तो इसमें जरूर कुछ कमी है'

यह कहानी एक Reddit यूजर ने साझा की है, जिसने बताया कि यह घटना उसके चचेरे भाई के साथ हुई. यूजर लिखता है कि उसका भाई समझदार और कमाने वाला लड़का है. शादी के लिए उसे एक अच्छा रिश्ता मिला. लड़का और लड़की दोनों एक-दूसरे को पसंद करते थे और दोनों परिवार भी राजी थे, लेकिन यह रिश्ता दहेज की वजह से टूट गया.

यूजर ने लिखा कि लड़की के पिता कई बार दहेज देने की पेशकश करते रहे. उन्होंने गिफ्ट के तौर पर Range Rover या डुप्लेक्स फ्लैट देने की बात कही, लेकिन मेरे भाई ने हर बार मना कर दिया.आखिर में लड़की के पिता ने रिश्ता तोड़ते हुए कहा कि अगर यह दहेज नहीं ले रहा है, तो जरूर इसमें कोई डिफेक्ट है.

My cousin got rejected because he refused to take dowry
byu/Ichizaya inThirtiesIndia

'अगर iPhone वैल्यू रखता है, तो दूल्हा क्यों नहीं?'

यूजर के मुताबिक, लड़की के पिता ने यह कहकर अपनी सोच जाहिर की एक ऊंचे लेवल का आदमी अपनी कीमत जानता है. Xiaomi और Vivo के फोन सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन लोग लाखों खर्च कर iPhone खरीदते हैं क्योंकि उसमें वैल्यू होती है.उनका मतलब था कि अगर दूल्हा दहेज नहीं ले रहा, तो शायद वो 'काबिल' नहीं है

कैसे पहचानें रेड फ्लेग

यह पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.किसी ने लिखा कि अगर ऐसा तर्क है, तो फिर लड़की में कमी क्यों नहीं मानी जाए, जो दहेज का ऑफर दे रही है? दूसरों ने अपने अनुभव भी साझा किए.

एक यूजर ने लिखा कि मेरे साथ भी ऐसे रिश्ते आए थे. लड़कियां और उनके माता-पिता जल्दी से रिश्ता तय करवाना चाहते थे, जबकि मैं वक्त लेकर जानना चाहता था. बाद में उन्होंने अपनी दौलत और हैसियत का दिखावा शुरू कर दिया. तभी मैं समझ गया कि ये रेड फ्लेग है.

एक और यूजर ने बताया कि एक लड़की अमेरिका की स्थायी निवासी थी, और उसका परिवार उसी बात को लालच की तरह पेश कर रहा था.उसने लिखा कि मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे एक इंसान नहीं, बल्कि किसी चीज की तरह पाना चाहते थे. इसलिए मैंने वो रिश्ते ठुकरा दिए, क्योंकि वो सही नहीं लगे

(यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के आधार पर लिखी गई है. AajTak.in इस पोस्ट में किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता)

