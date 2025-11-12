scorecardresearch
 

चर्चा में ये नशा... सूंघते ही 'जॉम्बी' जैसी बॉडी, नमक के दाने जितना भी खा ले तो हो जाए मौत!

Green Fentanyl Drug: ग्रीन फेंटेनाइल ड्रग्स इन दिनों चर्चा में है. दरअसल, अमेरिका में कई लोग इस ड्रग्स की गिरफ्त में हैं और अब मानसिक रुप से बीमार हो रहे हैं.

Green Fentanyl drug को खतरनाक ड्रग माना जाता है. (AI Representation, Meta AI)
Green Fentanyl drug को खतरनाक ड्रग माना जाता है. (AI Representation, Meta AI)

आपने कई खतरनाक नशों के बारे में सुना होगा, लेकिन इन दिनों ग्रीन फेंटेनाइल नाम का एक ड्रग चर्चा में है. ये खतरनाक बताया जाता है कि अगर नमक के दाने के बराबर यानी सिर्फ 2 मिलीग्राम भी किसी की जान ले सकता है. अमेरिका में इन दिनों इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया है और इससे लोग मानसिक रुप से बीमार हो रहे हैं. ऐसे में जानते हैं कि आखिर ये ड्रग कितना खतरनाक है और किस तरह अमेरिका में इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है...

द सन की रिपोर्ट के अनुसार, उनके एक रिपोर्टर ने अमेरिका में उन लोगों से बात की, जो बेघर हैं और नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं. अमेरिका में सबसे ज्यादा न्यू ऑरलियन्स में इसका प्रभाव ज्यादा है और इसे ही इस नशे का उदय माना जाता है. अमेरिका में इसका सेवन करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है.

कितना खतरनाक है ये ड्रग?

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रीन फेंटेनाइल सामान्य फेंटेनाइल से बीस गुना अधिक शक्तिशाली है और इसकी ओवरडोज काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है. ये नॉर्मल फेंटेनाइल से बीस गुना और हेरोइन जैसे खतरनाक ड्रग से भी 50 गुना ज्यादा पावरफुल है. इसकी कीमत 100 डॉलर प्रति ग्राम तक है.

रिपोर्ट में एक महिला के बारे में बताया गया है कि जिसमें जैसे ही इस ड्रग को सूंघा, वो बेहोश हो गई और एक जॉम्बी की तरह बन गई. वहां की पुलिस का कहना है कि कोई भी पीड़ित पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है. छात्र भी गलती से वेपिंग कर लेते हैं और ओवरडोज ले लेते हैं. 

अमेरिका में 11-18 साल की आयु के 5.9% स्टूडेंट वेपिंग करते हैं, जबकि ब्रिटेन में यह आंकड़ा 7% है. इसके अलावा यहां लोग आइसक्रीम आदि के जरिए भी इस नशे का सेवन कर रहे हैं.

ये पाउडर इंजेक्शन और स्मोक के जरिए बॉडी में लिया जाता है और ये पाउडर, जैल और टार के रुप में मिलता है. लेकिन, जब से अमेरिका में ये वैप में मिला है, कब से इसकी ज्यादा चर्चा हो रही है. रिपोर्ट के अनुसार, 18-45 साल के एज ग्रुप के अमेरिकियों में मौत का ये अहम कारण भी है. अभी तक फेंटेनाइल की वजह से साल 2000 से अब तक अमेरिका में दस लाख से अधिक लोगों की जान ले ली है.

---- समाप्त ----
