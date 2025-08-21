140 देश, 400 शहर की ट्रिप, 3 साल तक जहाज में रहना-खाना! चर्चा में क्रूज कंपनी का ये गोल्डन ऑफर

एक क्रूज लाइन ने 'गोल्डन पासपोर्ट' सर्विस की शुरुआत की है. इसके तहत रिटायर्ड लोगों को 3 साल से भी ज्यादा समय तक 140 देशों की समुद्री यात्रा करने का मौका मिलेगा. साथ ही क्रूज पर सवार लोग इन देशों के 400 से भी ज्यादा शहर घूम सकेंगे. इस गोल्डन पासपोर्ट के गोल्डन ऑफर की काफी चर्चा हो रही है.

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, एंडलेस होराइजन्स, विला वी रेसिडेंस की ओर से 'समुद्र में आशियाना' कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो मेहमानों को क्रूज जहाजों के बेड़े पर 'आजीवन रहने' की सुविधा प्रदान करता है.

गोल्डन पासपोर्ट के लिए देने होंगे 87 लाख

इसके तहत 99,999 डॉलर (87 लाख रुपये) से शुरू होने वाले गोल्डन पासपोर्ट धारक अतिथियों को 140 देशों के 400 से अधिक गंतव्यों के लिए लगातार यात्राएं करने का अवसर मिलेगा, तथा प्रत्येक यात्रा की अवधि तीन से साढ़े तीन वर्ष तक होगी.

अधिकांश बंदरगाह भ्रमण दो से तीन दिन तक के होंगे, जिससे मेहमानों को जहाज के डॉक पर खड़े रहने के दौरान प्रत्येक गंतव्य का पता लगाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा.

जहाज पर होगी हर तरह की सुविधा

मेहमानों को क्रूज पर एक ऐसी लाइफस्टाइल की पेशकश की जाएगी, जिसमें भोजन, कपड़े धोना, हाउसकीपिंग, मनोरंजन और इंटरनेट का उपयोग तथा भोजन के साथ वाइन या बीयर भी शामिल होगी.

Advertisement

सेवा शुल्क भी इसमें शामिल होगा तथा टिकट धारकों को छिपे हुए शुल्क और बंदरगाह करों से छूट दी जाएगी. गोल्डन पासपोर्ट के साथ, मेहमानों को नि:शुल्क वार्षिक चिकित्सा जांच का भी अधिकार मिलेगा. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका स्वास्थ्य सर्वोत्तम स्थिति में है.

55-60 साल के लोगों को देने होंगे 2.5 करोड़ रुपये

यह कार्यक्रम के तहत 99,000 डॉलर का विकल्प विशेष रूप से 90 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए आरक्षित है. सबसे महंगा स्तर, जिसकी कीमत 299,999 डॉलर है, 55 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए है.

विला वी रेसिडेंस के संस्थापक माइक पीटरसन ने यूनिलैड की रिपोर्ट के अनुसार कहा कि जब लोग सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनका सबसे बड़ा डर यह होता है कि वे अपनी कमाई से अधिक समय तक जीवित रहेंगे.

गोल्डन पासपोर्ट से मिलेगा लोगों को दुनिया घूमने का मौका

विला वी रेसिडेंसेज की सीईओ कैथी विलाल्बा ने कहा कि जीवन तेजी से आगे बढ़ता है और ज्यादातर लोगों को इस बात का अफसोस है कि जब उनके पास मौका था तो उन्होंने दुनिया की यात्रा नहीं की. गोल्डन पासपोर्ट उस सपने को संभव बनाता है.

---- समाप्त ----