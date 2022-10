दिलबर, दिलबर... बीच बाजार डांस कर रही थी लड़की, तभी पीछे खड़ा शख्स करने लगा ऐसी हरकत! VIDEO

सोशल मीडिया पर तमाम तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी वे आपको हंसाते हैं तो कभी सोचने पर मजबूर कर देते हैं. इसी कड़ी में एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़की भरे बाजार में डांस करते दिखाई दे रही है. इस लड़की के पीछे एक शख्स अजीबोगरीब तरीके से नाच रहा है. जिस किसी ने भी यह वीडियो देखा, उसकी हंसी छूट गई.

ट्विटर पर शेयर किए गए इस वीडियो में जींस, टॉप पहने एक लड़की भीड़-भाड़ वाले बाजार में डांस करती दिख रही है. लेकिन वीडियो देखते वक्त आपका ध्यान उस शख्स पर जाएगा जो अजीबोगरीब तरीके से लड़की के पीछे नाच रहा है.

वो शख्स लड़की के डांस मूव्स की नकल करने की कोशिश कर रहा है. जबकि, लड़की इस बात से बेखबर है. शख्स अपनी ही धुन में नाच रहा है. आसपास खड़े लोग उसे देखकर हंस रहे हैं. बैकग्राउंड में 'दिलबर, दिलबर...' सॉन्ग बज रहा है.

इस वीडियो को ट्विटर पर @Chilled_Yogi नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसे अबतक ढाई लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. हजारों लोगों ने वीडियो पर कमेंट्स भी किए हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- 'अच्छा है आजकल रोड साइड लोगों को कंपनी मिल जाती है.'

Hahha. I would have died of laughing if I was there in real.. 🤣🤣🤣