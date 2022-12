'थ्रेडिंग-वैक्सिंग में मेरी चीखें निकल गईं, लड़के ने फिर भी...' लड़की का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की अपने ब्रेकअप के बारे में बता रही है. अपनी दोस्त से फोन पर बातचीत में वह कहती है- मैंने बॉयफ्रेंड के लिए थ्रेडिंग, वैक्सिंग सब करवाई. ये सब करवाते हुए पार्लर वाले के सामने चीखें निकल गईं. लेकिन लड़के ने सीरियस नहीं लिया. हालांकि, ये वीडियो काल्पनिक मालूम पड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं. वीडियो की वजह से वंशिका ट्रेंड भी करने लगी.

इस वीडियो को ट्विटर पर @hajarkagalwa नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसमें दो लड़कियों के बीच फोन पर हुई बातचीत को सुना जा सकता है. मोबाइल की स्क्रीन पर कॉल करने वाली लड़की का नाम वंशिका दिखाया गया है. फोन पर वंशिका रोते हुए कहती है- मेरी और आकाश की 'टू मंथ एनवर्सरी' के लिए थ्रेडिंग, वैक्सिंग करवाई. हाई हील्स पहने. लेकिन उसने ये कहकर दिल तोड़ दिया कि वो इस रिश्ते को लेकर अभी श्योर नहीं है. इसलिए उन्हें ब्रेक ले लेना चाहिए'

फोन पर वंशिका अपनी दोस्त से कहती है कि कॉलेज में उसने दूसरे लड़कों को रिजेक्ट कर आकाश को पसंद किया था. उसके लिए महंगी हील्स लिए. अगर पता होता कि ब्रेकअप हो जाएगा तो कुछ दिन रुक जाती, जब Myntra पर सेल आती तो तब खरीदती. कम से कम पैसे तो बच जाते.

रोते हुए वंशिका आगे कहती है- मैंने उसके लिए फुटबॉल तक देखना शुरू कर दिया था, जबकि मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आता था. केवल उसकी पसंद के लिए देखना स्टार्ट किया था.

Vanshika after seeing heavy discounts on that heel during sale pic.twitter.com/Ob5EE5gz9R — Mayur (@thehumourholic) December 8, 2022

Vanshika be like : pic.twitter.com/BLTUbRaDNS — WalterBlack ( Say Your Name ) (@zodeman18) December 9, 2022

ये सुनकर वंशिका की दोस्त कहती है- सच में तू तो रोनाल्डो, मेसी सब फुटबॉलर्स को पहचानने लगी थी. ये आकाश भी अजीब बंदा है. इसके बाद उसने उसने वंशिका को नए लड़के से दोस्ती करने का सजेशन दिया.

Bechari Vanshika!! 😭



Vanshika ki dost jaise dost maat dena Bhagwanji 🙏🏻🙆🏻‍♀️ pic.twitter.com/qojobBVI0o — Radio Wali Ladki 🇮🇳❤️🎼🎶🎵 (@RadioLadki) December 9, 2022

I know this is scripted, bancho sunke majaa ayaa

ki sirf ladko ka nahi kat ta

LOL!!!#Vanshika https://t.co/TO5bJiTMHF — keeping sharp eye on you (@RAJATGamer8) December 9, 2022

Vanshika after hearing about next handsome guy 1 day after breakup : pic.twitter.com/Pqp72VXiY8 — UmderTamker (@jhampakjhum) December 8, 2022

फिलहाल इस वीडियो को अब तक 7 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. पोस्ट को 15 हजार से ज्यादा लाइक्स मिले हैं. साथ ही सैकड़ों ट्विटर यूजर्स ने वीडियो पर रिएक्ट भी किया है. एक यूजर ने लिखा- ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी. दूसरे ने लिखा-

Some of the most beautiful love stories begin with the main character being heartbroken.

You got this, Vanshika ❤️ https://t.co/e0rHq1xkp2 — Netflix India (@NetflixIndia) December 9, 2022

Netflix India ने भी इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखा- कुछ सबसे खूबसूरत लव स्टोरीज मुख्य किरदार के दिल टूटने से शुरू होती हैं. आपको यह मिल गया, वंशिका. एक अन्य यूजर ने कहा- वंशिका तुम और अच्छा डिजर्व करती हो.

Aakash bhai ye dekhne ke baad:- pic.twitter.com/jgIUJx7Nj7 — Jolly (@ijoooolly) December 8, 2022

a huge round of applause for vanshika and her reach thirsty friend 🫡👏👏👏 pic.twitter.com/vn9LHlTBgK — vani (@paneerchillli) December 9, 2022

Perfect example

Why u should not trust anyone 😭😭😭#vanshika pic.twitter.com/ubEVo6LIMe December 9, 2022

Me after listening Vanshika's Breakup story* 🤒 pic.twitter.com/pTqbhErvGh — Wellu (@Wellutwt) December 9, 2022

एक और शख्स ने लिखा- मुझे ये आज तक का सबसे फनी ब्रेकअप लगा. दूसरे शख्स ने कहा- स्क्रिप्टेड वीडियो है, लेकिन फनी है. गौरतलब है कि Vanshika नाम से ट्विटर पर अब तक हजारों ट्वीट हो चुके हैं. ये धीरे-धीरे ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है. इस पर लोग तरह-तरह के फनी कमेंट्स कर रहे हैं.