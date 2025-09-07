scorecardresearch
 

इंडियंस ने यूके में किया गणपति विसर्जन, लोगों ने कहा- परंपरा निभाओ पर प्रदूषण मत फैलाओ

गणपति बप्पा का विसर्जन जहां-जहां हुआ, वहां भावनाओं की लहर दिखी, लेकिन ब्रिटेन से सामने आया यह नजारा सोशल मीडिया पर बहस भी छेड़ गया.

यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर संदीप अंथवाल ने शेयर किया,Photo:(Insta/sandeep_anthwal)
यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर संदीप अंथवाल ने शेयर किया,Photo:(Insta/sandeep_anthwal)

देशभर में दस दिन तक चले गणेशोत्सव का समापन अब गणेश विसर्जन के साथ हो रहा है. इसी बीच, ब्रिटेन से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में भारतीय श्रद्धालु पारंपरिक तरीके से नदी में गणपति बप्पा का विसर्जन करते नजर आ रहे हैं.खास बात यह रही कि विसर्जन के दौरान पास से सफेद हंस भी नाव के साथ तैरते दिखाई दिए.

ब्रिटेन से वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर संदीप अंथवाल ने शेयर किया है, जिसे अब तक 16 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पारंपरिक परिधान में भारतीय भक्त नाव पर सवार होकर गणेश प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर रहे हैं. इस अनोखे नजारे ने लोगों को आकर्षित भी किया और सोचने पर मजबूर भी कर दिया.

एक ही वीडियो में ध्वनि, जल और वायु प्रदूषण सबकुछ दिख रहा है.

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर बहस छिड़ गई है. कुछ लोगों ने विदेश में भारतीय संस्कृति को इस तरह मनाए जाने की तारीफ की, तो कुछ ने सवाल उठाया कि क्या नदियों में विसर्जन करना सही है.

एक यूजर ने लिखा कि यह वाकई खूबसूरत है. विदेश में भी घर जैसा माहौल महसूस हो रहा है. वहीं एक अन्य ने कमेंट करते हुए कहा कि परंपरा के नाम पर नदियों को क्यों प्रदूषित किया जा रहा है? किसी ने कहा कि इस वीडियो में ध्वनि, जल और वायु प्रदूषण सबकुछ दिख रहा है.

देखें वायरल वीडियो

 

एक यूजर ने लिखा कि अगर आप विदेश में रहते हैं तो अपनी संस्कृति घर के अंदर ही निभाइए. आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं. आस्था दिखाने के लिए सार्वजनिक रूप से रिवाज करना जरूरी नहीं है. इजाजत हो या न हो, यह करना बेकार था.

एक अन्य ने लिखा कि कम से कम मूर्ति के गहने तो हटा दीजिए. ये हंसों के लिए खतरनाक हैं और पानी को भी प्रदूषित करते हैं. वहीं दूसरे ने कहा कि इन रंगों का पानी में घुलना संभव नहीं. विसर्जन से पहले सारे कपड़े और सजावट हटा दें. अगर करना ही है तो बाल्टी में कीजिए—हर जगह प्रदूषण फैलाना बंद कीजिए.

लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

कई लोगों ने इस वीडियो पर अलग-अलग नजरिया रखे. किसी ने लिखा कि हंसों को मूर्ति के पास तैरते देखना जादुई लग रहा है, तो किसी और ने कहा कि परंपरा कभी भी जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाकर नहीं निभाई जानी चाहिए.

एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह दिखाता है कि भारतीय संस्कृति कितनी गहरी जड़ें जमाए हुए है, चाहे हम कहीं भी हों. वहीं किसी ने तंज कसते हुए कहा कि इन्हीं हरकतों की वजह से विदेशी मुल्क भारतीयों को वीजा देने से कतराते हैं.

---- समाप्त ----
