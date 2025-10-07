सड़क पर इंजेक्शन लगाकर लोगों को डराता था, अब सलाखों के पीछे पहुंचा प्रैंकबाज

सोशल मीडिया पर रील्स और व्यूज के चक्कर में लोग क्या-क्या नहीं करते. कोई खुद की जान जोखिम में डाल देता है, तो कोई दूसरों को डरा देता है. ऐसा ही एक मामला फ्रांस से सामने आया है, जहां एक शख्स लोगों को नकली सीरिंज से इंजेक्शन लगाने का प्रैंक करता था और अब उसे जेल की सजा सुनाई गई है.

सड़क और पार्कों में करता था सीरिंज प्रैंक

27 साल के अमीन मोजिटो नाम के इस इंफ्लुएंसर ने टिकटॉक पर कई वीडियो अपलोड किए थे. इन वीडियो में वह पेरिस की सड़कों या पार्क में बैठे अजनबी लोगों के पास जाकर सीरिंज लेकर इंजेक्शन लगाने का प्रैंक करता था.

वीडियो में साफ दिखता है कि कोई व्यक्ति आराम से बैठा है और तभी मोजिटो अचानक उसके पास जाकर सीरिंज को उसके शरीर के किसी हिस्से से टच कर देता है.लोग डरकर उछल पड़ते थे, कुछ तो भागने लगते थे क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये इंजेक्शन असली है या नकली.

कोर्ट ने सुनाई 12 महीने की जेल

इस प्रैंक की वजह से कई लोगों ने पुलिस में शिकायत की. मामला बढ़ने पर पेरिस क्रिमिनल कोर्ट में सुनवाई हुई.कोर्ट ने मोजिटो, जिनका असली नाम इलान एम.है, 12 महीने की जेल की सजा सुनाई, जिसमें 6 महीने निलंबित सजा शामिल है.अदालत ने इस हरकत को 'हथियार के साथ हिंसा' के तहत माना.भले ही सीरिंज खाली थी, लेकिन उसने लोगों में डर और आतंक फैलाया था.

वायरल होने की चाह में बना कैदी

मोजिटो ने कोर्ट में कहा कि वह सिर्फ अपनी सोशल मीडिया पहुंच बढ़ाना चाहता था.मैंने सोचा यह मजेदार होगा. मैंने इंटरनेट पर ऐसे वीडियो स्पेन और पुर्तगाल में देखे थे. मुझे नहीं लगा कि इससे किसी को डर या नुकसान हो सकता है.

लेकिन कोर्ट ने इसे मजाक नहीं माना. उसे 1,500 यूरो (लगभग 1.55 लाख रुपये) का जुर्माना भी देना होगा और तीन साल तक किसी भी प्रकार का हथियार रखने पर पाबंदी लगाई गई है.

