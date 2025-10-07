scorecardresearch
 

Feedback

सड़क पर इंजेक्शन लगाकर लोगों को डराता था, अब सलाखों के पीछे पहुंचा प्रैंकबाज

व्यूज और फॉलोअर्स के चक्कर में लोग क्या-क्या नहीं करते! कोई अपनी जान खतरे में डाल देता है, तो कोई दूसरों को डराने से भी पीछे नहीं हटता. लेकिन ये मामला थोड़ा अलग था.यहां एक शख्स सड़कों पर अजनबियों को ऐसे डराता था कि लोग दहशत में आ जाते थे.

Advertisement
X
इस प्रैंक की वजह से कई लोगों ने पुलिस में शिकायत की (Photo:X/@Basil_TGMD)
इस प्रैंक की वजह से कई लोगों ने पुलिस में शिकायत की (Photo:X/@Basil_TGMD)

सोशल मीडिया पर रील्स और व्यूज के चक्कर में लोग क्या-क्या नहीं करते. कोई खुद की जान जोखिम में डाल देता है, तो कोई दूसरों को डरा देता है. ऐसा ही एक मामला फ्रांस से सामने आया है, जहां एक शख्स लोगों को नकली सीरिंज से इंजेक्शन लगाने का प्रैंक करता था और अब उसे जेल की सजा सुनाई गई है.

सड़क और पार्कों में करता था सीरिंज प्रैंक

27 साल के अमीन मोजिटो नाम के इस इंफ्लुएंसर ने टिकटॉक पर कई वीडियो अपलोड किए थे. इन वीडियो में वह पेरिस की सड़कों या पार्क में बैठे अजनबी लोगों के पास जाकर सीरिंज लेकर इंजेक्शन लगाने का प्रैंक करता था.

सम्बंधित ख़बरें

Haunted hotel
यहां अपने आप खुल रहे थे बंद दरवाजे! अब भूत खोजने के लिए होगा कॉम्पिटिशन 
gaza rebuilt era
Gaza की तबाही और पुनर्निर्माण, शहर फिर मुस्कुराएगा? 
TTE ने महिला को दूसरी बार ट्रेन में बिना टिकट पकड़ा है. (Photo: ITG)
पहले टिकट नहीं खरीदा, TTE आया तो दिखाया एटीट्यूड...बिहार की टीचर का वीडियो वायरल 
Doomse day fish
क्या आने वाली है प्रलय! समुद्र से मिली वो मछली, जिसे बेहद अशुभ माना जाता है 
can-gaza-be-rebuilt-how-long-to-restore-the-destroyed-city
क्या अपनी राख से फिर खड़ा होगा गाजा? आसान नहीं होगा तबाह शहर को चमकाना 

वीडियो में साफ दिखता है कि कोई व्यक्ति आराम से बैठा है और तभी मोजिटो अचानक उसके पास जाकर सीरिंज को उसके शरीर के किसी हिस्से से टच कर देता है.लोग डरकर उछल पड़ते थे, कुछ तो भागने लगते थे क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये इंजेक्शन असली है या नकली.

कोर्ट ने सुनाई 12 महीने की जेल

इस प्रैंक की वजह से कई लोगों ने पुलिस में शिकायत की. मामला बढ़ने पर पेरिस क्रिमिनल कोर्ट में सुनवाई हुई.कोर्ट ने मोजिटो, जिनका असली नाम इलान एम.है, 12 महीने की जेल की सजा सुनाई, जिसमें 6 महीने निलंबित सजा शामिल है.अदालत ने इस हरकत को 'हथियार के साथ हिंसा' के तहत माना.भले ही सीरिंज खाली थी, लेकिन उसने लोगों में डर और आतंक फैलाया था.

Advertisement

देखें वीडियो

 

वायरल होने की चाह में बना कैदी

मोजिटो ने कोर्ट में कहा कि वह सिर्फ अपनी सोशल मीडिया पहुंच बढ़ाना चाहता था.मैंने सोचा यह मजेदार होगा. मैंने इंटरनेट पर ऐसे वीडियो स्पेन और पुर्तगाल में देखे थे. मुझे नहीं लगा कि इससे किसी को डर या नुकसान हो सकता है.

लेकिन कोर्ट ने इसे मजाक नहीं माना. उसे 1,500 यूरो (लगभग 1.55 लाख रुपये) का जुर्माना भी देना होगा और तीन साल तक किसी भी प्रकार का हथियार रखने पर पाबंदी लगाई गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement