शराब के नशे में फ्लाइट में डांस करने लगी महिला यात्री... ऐसा बवाल किया कि पुलिस बुलानी पड़ी!

शराब के नशे में बदतमीजी करना एक महिला को भारी पड़ गया और नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने महिला को फ्लाइट से बाहर कर दिया. दरअसल, 50 साल की ये महिला शराब के नशे में फ्लाइट में नाचना शुरू कर देती है. महिला कभी केबिन क्रू की बातों को अनसुना कर देती है तो कभी हंगामा मचा देती है, जिसके बाद महिला को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, न्यूजीलैंड की एक महिला जिसकी उम्र 50 साल की है वो जैसी ही फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है, नाचना शुरू कर देती है. इस दौरान पायलट उड़ान भरने ही वाला होता है पर न्यूजीलैंड की महिला बवाल मचा देती है.
महिला करने लगती है नाटक
महिला सिडनी से क्वीन्सटाउन की फ्लाइट में बैठी हुई थी. महिला सारे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करती जाती है. महिला पर केबिन क्रू पर गाली देने का भी आरोप लगता है, महिला इतने में ही शांत नहीं होती है पायलट जैसे ही उड़ान भरने की तैयारी करने लगता महिला फ्लाइट में नाचना शुरू कर देती.
बवाल के बाद रोकनी पड़ी उड़ान
महिला का बवाल इतना बढ़ जाता है कि पायलट को उड़ान रोकनी पड़ती है. इसके बाद ऑस्ट्रेलियन पुलिस को बुलाया जाता है. ऑस्ट्रेलियन पुलिस जब महिला को समझाने की कोशिश करती है तो महिला पुलिस से भी बहस करने लगती है, और कहना नहीं मानती है. जिसके बाद महिला के इस व्यवहार के लिए उसे फ्लाइट से निकाल दिया जाता है.
शराब पीकर किया था महिला ने हंगामा
ऑस्ट्रेलियन पुलिस का कहना है कि अगर कोई भी शराब पीकर हंगामा करने की कोशिश करता है तो उसे फ्लाइट से निकाल दिया जाएगा. पुलिस बताती है महिला न केवल अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल रही थी बल्कि बाकी पैसेंजर को भी इससे खतरा हो सकता था. महिला की वजह से फ्लाइट की उड़ान भरने में काफी देरी हुई थी.
16 हजार डॉलर से ज्यादा का जुर्माना
हालांकि जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया महिला को पुलिस ने रिहा कर दिया था और महिला को न्यूजीलैंड भी रवाना कर दिया, लेकिन महिला को अपनी हरकत के लिए 16 हजार, 500 डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है और 2 साल की जेल भी हो सकती है.