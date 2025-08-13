महिला को प्लेन में हुआ डायरिया, इतनी बार टॉयलेट गई कि एयरलाइन को कैंसिल करनी पड़ी फ्लाइट!

विमान में एक महिला को अचानक डायरिया की समस्या शुरू हो गई. इस वजह से एयरलाइन ने फ्लाइट ही रद्द कर दी. अब महिला ने सोशल मीडिया पर खुद इस बारे में बताया कि कैसे अचानक शुरू हुई दस्त की समस्या के कारण पूरी उड़ान ही रद्द कर दी गई.

मेघन रीनर्टसन एक उभरती हुई अभिनेत्री हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, मेघन ने टिकटॉक पर वीडियो बनाकर अपनी आपबीती बताई और उनकी वजह से रद्द हुई फ्लाइट के लिए उन्होंने मांफी भी मांगी.

फ्लाइट में शुरू हो गया बेकाबू दस्त

उन्होंने बताया कि मैं कोई राक्षस नहीं हूं कि बहुत सारा खाना खा लूंगी. मैं भी बस एक नियमित यात्री थी, जब मुझे अचानक से बेकाबू दस्त आ गए. इसकी वजह से यूनाइटेड एयरलाइंस ने कथित तौर पर उड़ान रद्द कर दी. ताकि, हैजमेट (फूड पॉइजनिंग) विशेषज्ञ विमान की सफाई कर सकें.

रीनर्टसन ने कहा कि मैंने अकेले ही इंडियानापोलिस से अपनी एक उड़ान रद्द करवा दी. उन्होंने 2 करोड़ से ज़्यादा टिकटॉक दर्शकों माफी मांगते हुए कहा कि अगर उस उड़ान के रद्द होने से आपकी जिंदगी पर कोई बुरा असर पड़ा है, तो मुझे बहुत अफसोस है. लेकिन, मैं बेहद दर्द और पीड़ा से गुजर रही थी.

फिल्म के प्रीमियर के लिए गई थी पुर्तगाल

रीनर्टसन ने बताया कि वह एक फिल्म के प्रीमियर के लिए पुर्तगाल से वापस अमेरिका जा रही थीं. तभी अचानक उनके पेट में कुछ अजीब से हलचल शुरू हो गई. उन्हें तुरंत अहसास हो गया कि कुछ ऐसा हो रहा है जिससे निपटने के लिए वह तैयार नहीं थी. दरअसल, रीनर्टसन को फूड पॉइजनिंग हो गई थी.

फूड पॉइजनिंग कभी-कभी काफी घातक हो जाती है. रीनर्टसन ने बताया कि अपनी उड़ान से एक रात पहले उन्होंने अधपका हैमबर्गर खाया था. शायद इसी की वजह से ऐसा हो रहा था. क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, फूड पॉइजनिंग के दौरान उल्टी और दस्त सहित बीमारी के लक्षण घातक हो सकते हैं.

फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई समस्या

रीनर्टसन के लिए खुशकिस्मती की बात यह रही कि उनके पेट की गड़गड़ाहट के कारण विमान को अनिर्धारित जगह पर रुकना नहीं पड़ा. हालांकि, इस वजह से उनके साथी यात्रियों को शौचालय जाने से रोक दिया गया.

उन्होंने बताया कि मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर था. मैं रो रही थी. मेरे अंदर ऐंठन हो रही थी. टॉयलेट जाने से पहले के क्षणों को याद करते हुए रीनर्टसन कहती हैं कि उन्हें डर था कि अगर वह शौचालय की ओर नहीं भागीं तो सार्वजनिक रूप से उनके लिए शर्मिंदा होने वाली स्थिति सामने आ जाएगी.

20 मिनट तक टॉयलेट में रही बंद

रीनर्टसन ने कहा कि मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दे सकती थी. मैं टॉयलेट गई. फिर अगले 20 मिनट तक मुझे इतने अधिक दस्त हुए कि किसी भी इंसान को अपने जीवन में नहीं होने चाहिए. विमान के तंग शौचालय में शौच के दौरान उल्टी भी होने लगी. इस वजह से रीनर्टसन को मदद के लिए फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाना पड़ा.

केबिन क्रू द्वारा उपलब्ध कराए गए बैग में उल्टी करने के बाद, रीनर्टसन उड़ान के दौरान शौचालय में ही उल्टी और पोटी करती रहीं. कुछ देर के बाद एयर होस्टेस ने उन्हें बताया कि एयरबस की अगली यात्रा रद्द कर दी गई है. अंततः रीनर्टसन को व्हीलचेयर की सहायता से विमान से बाहर निकाला गया तथा विमान को गहन सफाई के लिए पार्क कर दिया गया.

फ्लाइट रद्द कर मुझे विमान से नीचे उतार दिया गया

इसके बाद सामान प्राप्ति स्थल पर उन्हें स्वयं की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया. उन्होंने बताया कि दुःख की बात है कि उसकी समस्या यहीं खत्म नहीं हुई. होटल के बिस्तर पर उन्हें एक बार फिर दस्त की समस्या हो गई. लेकिन, प्रतिष्ठान की चादरें गंदी करने की शर्म की तुलना एक हवाई जहाज को उड़ान भरने से रोकने की शर्मिंदगी से नहीं की जा सकती.

रीनर्टसन ने कहा कि एयरलाइन ने मेरी वजह से वह उड़ान रद्द कर दी. हाजमैट टीम को आकर उसे साफ करना पड़ा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मैं पुर्तगाल से कोई बीमारी लेकर आया हूं या नहीं. तब मैं एक जैविक खतरा बन गई थी.

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटनाएं

ऐसी ही समस्या एतिहाद एयरवेज के एक यात्री को उड़ान के दौरान हुई थी. जब बदबूदार भोजन खाने तथा छह घंटे की उड़ान के दौरान दो दर्जन से अधिक बार उल्टी करने के कारण उसे विमानसे बाहर निकालना पड़ा.

हाल ही में डेट्रॉयट से एम्सटर्डम जा रही डेल्टा एयरलाइंस की एक उड़ान को न्यूयॉर्क में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी. जब 30,000 फीट की ऊंचाई पर परोसे गए कथित खराब भोजन से कई यात्रियों में फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखाई दिए.

