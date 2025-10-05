Viral: बच्चे को गोद में लेकर आग से महिला बारटेंडर ने दिखाया करतब, हो रही आलोचना

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. भारत की पहली महिला बारटेंडर कविता मेधर ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह एक छोटे बच्चे को यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला बच्चे को गोद में लेकर आग की बोतलों से करतब दिखाती नजर आ रही हैं, जिसके बाद उन्हें इंटरनेट पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. मेधर के इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 2.6 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो देख कर ऐसा लगता है कि नवरात्रि कार्यक्रम के दौरान ये रिकॉर्ड किया गया है, जहां वह बच्चे को गोद में लेकर बैलेंस करते हुए बोतल से करतब दिखाती नजर आ रही हैं-जिसे फ्लेयर बारटेंडिंग भी कहते हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

भारत की पहली महिला बारटेंडर कविता मेधर ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "नवरात्रि स्पेशल." इस क्लिप को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है. जहां कई लोगों ने उनके आत्मविश्वास और प्रतिभा की तारीफ की, वहीं कुछ यूजर ने इसे काफी गलत और असुरक्षित बताया है. एक यूजर ने कहा- ऐसे बच्चों के साथ वीडियो नहीं बनाना चाहिए. जबकि दूसरे ने कहा- मुझे उसकी प्रतिभा पसंद है, लेकिन बच्चे की जान जोखिम में डालना बहुत ज्यादा है.

बच्चों की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल

एक यूजर ने कहा, "इस हुनर को सलाम, लेकिन बच्चे को इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए था. अगर कुछ गलत हुआ है, तो पछतावे से उसे ठीक नहीं किया जा सकता. कई सोशल मीडिया यूजर ने मेधर का बचाव करते कहा सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए, खासकर जब कोई बच्चा शामिल हो. एक यूजर ने कहा, "बाधाओं को तोड़ने के लिए उन्हें बधाई, लेकिन ऐसा करने का यह सही तरीका नहीं था. एक अन्य ने आगे कहा, "वह अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हैं, लेकिन एक मां होने के नाते, उन्हें सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए था.

2021 में, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल

कर्नाटक की कविता मेधर एक ऐसी फ्लेयर बारटेंडर हैं जो पुरुषों के दबदबे वाले इस पेशे में रूढ़ियों को तोड़ रही हैं. वो एक छोटे किसान परिवार से हैं और घर का खर्च चलाने के लिए बारटेंडिंग करने लगीं. धीरे-धीरे उन्होंने फ्लेयर बारटेंडिंग (यानी बोतलों और ग्लास के साथ नृत्य जैसे करतब दिखाने की कला) में महारत हासिल कर ली और भारत की पहली महिला फ्लेयर बारटेंडर में शामिल हो गईं. 2021 में, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उनके हुनर को मान्यता दी. 2022 में वे इंडियाज गॉट टैलेंट शो में नजर आईं, जहां उनके शानदार प्रदर्शन की खूब तारीफ हुई.

