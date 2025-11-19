scorecardresearch
 

घर बंद, नल खुला… महीनों तक बहता रहा पानी! वापसी पर परिवार ने देखा फ्लैट का ये हाल

कभी सोचा है, अगर किसी फ्लैट में नल खुला रह जाए और हफ्तों तक पानी लगातार बहता रहे, तो घर का क्या हाल हो सकता है? सोशल मीडिया पर इसी डरावनी सच्चाई का एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है.

बाथरूम का दरवाजा पानी सोखकर फूल गया था (Photo:X/@financedystop)
घर से निकलते समय लोग अक्सर गैस, लाइट और पानी की टोटी चेक करना भूल जाते हैं, लेकिन यह लापरवाही कभी-कभी भारी भी पड़ सकती है. विदेश से सामने आया एक वायरल वीडियो इसी डरावनी हकीकत से जुड़ा है. एक परिवार लंबे समय तक घर से बाहर रहा और पीछे एक छोटी-सी गलती ने उनके पूरे घर की हालत बिगाड़ दी.

वीडियो में दिखता है कि परिवार का एक सदस्य कैमरा लेकर जैसे ही घर के अंदर कदम रखता है, उसे पानी की आवाज सुनाई देती है. पहले तो वह सोचता है कि शायद कोई शॉवर ले रहा होगा, लेकिन जैसे ही वह बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है, सच्चाई सामने आ जाती है.वॉशबेसिन का नल पूरी तरह खुला हुआ था और लगातार बहता पानी पूरे कमरे का हाल बिगाड़ चुका था.

फ्लेट का ये हो गया है हाल
शख्स कहता है कि लगता है ये नल महीनों से चल रहा है. दीवारें नमी से सूज चुकी थीं, बाथरूम का दरवाजा पानी सोखकर फूल गया था और कमरे के किनारों पर मोटी सीलन जम चुकी थी. हालत देखकर कोई भी घबरा जाए.

वीडियो पोस्ट करने वाले शख्स के मुताबिक, यह नल जुलाई से खुला पड़ा था. यानी कई हफ्ते तक पानी बहता रहा और किसी को पता तक नहीं चला. महीनों से घर की सफाई करने आने वाली महिला भी इसे खुला छोड़कर चली गई थी.

देखें वायरल वीडियो

इस पूरी घटना की 37 सेकंड की क्लिप को X पर @financedystop नाम के यूजर ने शेयर किया और कैप्शन में लिखा-सोच रहा हूं पानी का बिल कितना आएगा!वीडियो देखते ही लोग हैरान रह गए। अकेले X पर इसे 22 लाख से ज्यादा व्यूज, 14 हजार लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स मिल चुके हैं.

कई यूजर्स ने इसे ‘पानी की बर्बादी का सबसे डरावना उदाहरण’ बताया, वहीं कुछ ने साफ कहा-अगर ये इंडिया में होता तो सोशल मीडिया फट पड़ता!.

