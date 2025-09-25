दुबई 'पोर्टा पॉटी पार्टी' के एक और काले सच का खुलासा, ऐसे जाल में फंसती हैं लड़कियां

दुबई में होने वाले सीक्रेट 'पोर्टा पॉटी पार्टी' का एक और स्याह पक्ष सामने आया है. इन पार्टियों में शामिल होने के लिए युगांडा की कम उम्र की महिलाओं को फंसाया जा रहा है. दुबई में चल रहे इस रैकेट में फंसी एक महिला की हाई राइज बिल्डिंग से गिरने के बाद मौत हो गई थी. इसके बाद 'पोर्टा पॉटी पार्टी' के युगांडा कनेक्शन का पता चला.

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, युंगाडा की महिला का बिल्डिंग से गिरने वाला वीडियो वायरल हो गया था. इसके बाद इस वीडियो ने दुबई 'पोर्टा पॉटी पार्टी' की असलियत को सामने लाया. इंटरनेट पर इस महिला को मोना किज नाम दिया गया, जो सिर्फ 23 साल की थी. वो महिला इस वायरल कैंपेन का चेहरा बन गई. बिल्डिंग से गिरने वाले वीडियो के वायरल होने से कुछ दिनों पहले अप्रैल 2022 में दुबई 'पोर्टा पॉटी पार्टी' हैशटैग से कई वीडियो वायरल होने लगे थे.

बिल्डिंग से गिरने वाली लड़की के वायरल वीडियो से मिला सुराग

इसी बीच मोनिका का भी वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो में बताया जाता था कि मोना कीज पैसों के लिए दुबई के 'पोर्टा पॉटी पार्टी'शामिल होती थी. यह सीक्रेट पार्टी दुनिया भर के रईस और अल्ट्रारिच लोगों के लिए आयोजित की जाती है. इसमें लड़कियों को मुंहमांगी राशि दी जाती है और उसके बदले उनके साथ अमानवीय यौन कृत्य किए जाते हैं. इस पार्टी में लड़कियों के साथ गुलामों से भी ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाता है.

Advertisement

पोर्टा पॉटी पार्टियों में गुलामों जैसा होता बर्ताव

यहां तक कि इस पार्टी में लोग लड़कियों को फिजिकली टॉर्चर भी करते हैं और अंगभंग तक कर देते हैं. बीबीसी ने पता किया कि बिल्डिंग से गिरने वाली लड़की का असली नाम मोनिका कोरंजी था और वो वीडियो दुबई में नहीं बल्कि रूस में रिकॉर्ड किया गया था.वहीं मोनिका के नाम से वायरल हो रहा पोर्टा पार्टी वीडियो भी उनका नहीं था. ये वीडियो तो फर्जी थे, लेकिन मोनिका की कहानी असली थी और वास्तविकता उससे भी कहीं ज्यादा भयावह थी.

मोनिका की दुबई में एक बिल्डिंग से सच में गिरने से मौत हो गई थी. यह घटना मई की है. मोनिका युगांडा की अकेली लड़की नहीं थी. एक और महिला जिसका नाम कयाला था उसकी भी एक साल पहले दुबई में मौत हो गई थी. दोनों की मौत को आत्महत्या बताया गया था.

दुबई पोर्टा पॉटी पार्टी का ये है युगांडा कनेक्शन

दुबई में एक ऐसा नेटवर्क काम करता है, जो युगांडा की कम उम्र की महिलाओं को धोखे से दुबई ले जाते हैं. फिर वहां पहुंचने के बाद उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया जाता है. यहीं से ये लड़कियां पोर्टा पॉटी पार्टी में पहुंचती हैं. युगांडा की कियारा जो एक साल पहले दुबई से निकलने में कामयाब रहीं, वह मोनिका और कयाला दोनों को जानती थीं.

Advertisement

कियारा ने एक ऐसे शख्स के बारे बताया जिसका नाम ऐबे है. वह इस पूरे रैकेट का बॉस है. कियारा ने बताया कि युगांडा से नौकरी और अच्छी जिंदगी का वादा कर लड़कियों को बुलाया जाता है और फिर उन्हें इस गंदगी में धकेल दिया जाता है. उनके पास ऐबे की बात मानने के आलावा कोई चारा नहीं होता. लड़कियां एक तरह से गुलाम बन जाती हैं.

ऐबे नाम का शख्स युगांडा से लाता है लड़कियां

ऐबे का पूरा नाम चार्ल्स मेबेसिग्बा है. ऐबे के ड्राइवर ट्रॉय से जब बीबीसी ने बात की तो उसने बताया कि दुबई लाई गई लड़कियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता. ऐबे उन्हें बेच रहे हैं. उन्हें दुबई के रईसों के पास बेच दिया जाता है, फिर वे उनसे जो चाहे करवाते हैं.

यह भी पढ़ें: पोर्टा-पॉटी पार्टी... दुबई के रईसों का ऐसा जश्न, जिसके बारे में जानकर घिन्न आ जाएगी

पोर्टा पॉटी पार्टी में भेजी जाती हैं सभी लड़कियां

जब ऐबे से बात की गई तो उसने बताया कि वह लंदन में बस ड्राइवर था. उसने बताया कि उनके पास इवेंट में काम करने के लिए करीब 25 लड़कियां हैं. सभी ओपेन माइंडेड हैं और पार्टियों में वे कुछ भी कर सकती हैं. जब ऐबे से पूछा गया कि क्या वो पोर्टा पॉटी पार्टी के लिए भी लड़कियां उपलब्ध कराते हैं. इस पर ऐबे ने कहा कि हां, मैंने कहा न वे ओपन माइंडेड हैं और आप उनसे कुछ भी करा सकते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: यूक्रेनी 'पोर्टा पॉटी पार्टी' मॉडल आई सामने, बताया - दुबई में उस रात क्या हुआ था?

अब भी बदस्तूर चल रहा रैकेट

चार्ल्स मेबेसिग्बा अभी भी दुबई में अवैध देह व्यापार का धंधा चला रहा है. वह पोर्टा पॉटी जैसी अवैध और सीक्रेट पार्टियों के लिए लड़की सप्लाई करता है और ये पार्टियां दुबई में खूब आयोजित हो रही हैं.

---- समाप्त ----