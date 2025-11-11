DU की छात्रा ने यूट्यूब से भरी अपनी कॉलेज फीस, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

कौन कहता है कि पढ़ाई और पैशन साथ नहीं चल सकते? दिल्ली विश्वविद्यालय की एक होनहार छात्रा ने यह साबित कर दिखाया. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें एक छात्रा ने बताया कि उसने अपने पहले साल की पूरी कॉलेज फीस यूट्यूब से कमाए पैसों से भरी. वह अपने चैनल पर स्कूल के बच्चों के लिए एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो बनाती हैं. अपनी लिंक्डइन पोस्ट में छात्रा ने बताया कि वह एक YouTube चैनल चलाती हैं, जहां वह स्कूली छात्रों के लिए शैक्षिक और मोटिवेशनल वीडियो बनाती हैं. जो शुरुआत में सिर्फ “एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स” शेयर करने का छोटा-सा शौक था, वही आज उनके लिए कमाई और आत्म- संतुष्टि का जरिया बन गया.

DU की छात्रा का पोस्ट वायरल

छात्रा ने अपनी पोस्ट में लिखा —“मैंने अपने पहले साल की कॉलेज फीस यूट्यूब से भरी. हां, पूरी फीस! यह भले ही बहुत बड़ी रकम नहीं थी क्योंकि मैं सरकारी कॉलेज में पढ़ती हूं, लेकिन मेरे लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया से यह संभव भी हो सकता है.” उनकी यह पोस्ट युवाओं के बीच तेजी से वायरल हो गई. लोग इस बात से प्रेरित हुए कि अगर जुनून और मेहनत हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सपने पूरे किए जा सकते हैं.

कैसे शुरु हुआ सफर

छात्रा ने बताया कि उसकी यात्रा स्कूल के दौरान शुरू हुई, जब उसके जूनियर अक्सर उससे बेहतर पढ़ाई करने या लगातार पढ़ाई जारी रखने के बारे में सलाह मांगते थे. उसे एहसास हुआ कि उसे दूसरों को सीखने में मदद करना अच्छा लगता है, इसलिए उसने अपनी अर्थशास्त्र की प्री-बोर्ड परीक्षा से पहले कक्षा 10 के छात्रों के लिए पांच मिनट का एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया - एक निर्णय जिसने उसकी दिशा बदल दी. उसने लिखा, "कोई एडिटिंग नहीं, कोई आकर्षक थंबनेल नहीं. कोई प्लानिंग नहीं, बस नेक इरादा.

शुरुआत में वीडियो को मिले 50 से 100 व्यूज

छात्रा ने बताया कि शुरुआत में उनके वीडियो को लगभग 50 से 100 व्यूज मिले, लेकिन एक महीने के अंदर ही इसने लोकप्रियता हासिल कर ली. जल्द ही, उनके चैनल से कमाई शुरू हो गई. उन्होंने बताया, "मैं काफी समय से कंटेंट बना रही थी, लेकिन मैंने कभी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया. जब ऐसा हुआ, तो मैंने अपने पसंदीदा काम पर दोगुना ध्यान देने का फैसला किया. उन्होंने आगे कहा, "और आज मैं यहां हूं, अपने पहले साल की कॉलेज फीस YouTube से भर रही हूं."

नए क्रिएटर के लिए छात्रा की सलाह

अपनी पोस्ट के अंत में, छात्रा ने उन लोगों के लिए संदेश दिया जो कुछ नया शुरू करना चाहते हैं- जैसे YouTube चैनल, ब्लॉग या पॉडकास्ट. उसने लिखा- “अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो ‘सही वक्त’ का इंतजार मत करें. बस शुरू करें! अगर आपको मजा आता है, तो करते रहें और जब मौका मिले, अपने शौक को बड़ा बनाएं.” उसने कहा कि सोशल मीडिया सिर्फ फॉलोअर्स या प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और लोगों से जुड़ने का भी जरिया है. “आप जो जानते हैं, उसे दूसरों से साझा करें. अपनी कहानी बताएं- कौन जाने, किसी को वही सुनने की जरूरत हो.” अंत में छात्रा ने बताया कि वह कुछ समय से YouTube से ब्रेक पर है, लेकिन जल्द ही वापस लौटने की योजना बना रही है. उसने मुस्कुराते हुए लिखा-“एक बार जब कोई क्रिएटर बन जाता है, तो वह हमेशा क्रिएटर ही रहता है.”

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

इस छात्रा की कहानी ने कई युवाओं को प्रेरित किया. लोगों ने उसकी मेहनत और लगन की तारीफ़ की और कहा कि उसने पढ़ाई और YouTube दोनों में अच्छा संतुलन बनाकर दिखाया. कई लोगों ने लिखा कि यह कहानी साबित करती है कि अगर आप दिल से मेहनत करें, तो आपका शौक भी कमाई और सफलता का जरिया बन सकता है. लिंक्डइन पर एक यूज़र ने लिखा –“छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव लाती है, आपने यह साबित कर दिया.”दूसरे ने कहा –“भाई, यह सच में बहुत अच्छा और प्रेरणादायक है!”तीसरे ने लिखा –“क्या शानदार उपलब्धि है! आगे बढ़ते रहो, और ऐसी प्रेरणा देने के लिए धन्यवाद.”

