मच्छरों को पसंद है ऐसे लोगों का खून... शराब पीकर जो धुत रहते हैं!

मच्छर को वैसे इंसानों का खून का स्वाद कुछ ज्यादा अच्छा लगता है, जो शराब के नशे में धुत होते हैं. मच्छर कुछ इंसानों को ज्यादा क्यों काटते हैं? इस बात का पता लगाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने मच्छरों के व्यवहार पर शोध किया, जिसमें कुछ रोचक बातें निकलकर सामने आईं. जानते हैं आखिर क्यों शराब पीने वाले लोगों को मच्छर ज्यादा परेशान करते है?

रोज नहाने वाले और सनस्क्रीन लगाने वाले लोगों को मच्छर कम परेशान करते हैं (Photo - Pexels)
इंसानों को डंक मारना या काटना मच्छरों की सामान्य आदत है. फिर भी कुछ खास लोगों के प्रति मच्छर ज्यादा ही आकर्षित होते हैं. विशेषकर वैसे लोग जो बीयर या शराब पीए हुए हों. अगर आप ने एक-दो पैग भी लगाया है तो मच्छर आपके आसपास भिनभिनाने लग जाएंगे. कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा ही दावा है. 

 न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, डच वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि मच्छर उन लोगों का खून पसंद करते हैं, जिन्होंने कुछ शराब पी रखी हो. बायोआरएक्सआईवी पर अपलोड किए गए एक पेपर के अनुसार, नीदरलैंड के रेडबौड विश्वविद्यालय निजमेगेन के फेलिक्स होल की टीम ने यह जानने का प्रयास किया कि कुछ लोगों को मच्छर दूसरों की तुलना में अधिक क्यों काटते हैं.

फिज.ओआरजी की रिपोर्ट के अनुसार, मच्छरों के लाल एले के प्रति स्पष्ट झुकाव की तह तक जाने के लिए, शोधकर्ता हजारों मादा मच्छरों को नीदरलैंड के वार्षिक संगीत समारोह लोलैंड्स में ले आए. 

मच्छरों के काटने और आकर्षित होने के पैटर्न पर किया अध्ययन
उन्होंने एक पॉप-अप लैब की स्थापना की और कार्यक्रम से 500 लोगों को भर्ती किया गया.  इनसे उन्होंने आहार, स्वच्छता और व्यवहार से संबंधित प्रश्न पूछे. इन लोगों ने अपने हाथों को विशेष रूप से निर्मित रक्त चूसने वाले जीवों से भरे बक्से में डाल दिया. इनमें छोटे-छोटे छेद थे, ताकि वे सूंघ सकें, लेकिन काट न सकें - एक विचित्र रक्त बैंक की तरह.

फिर शोधकर्ताओं ने कैमरों की मदद से रिकॉर्ड किया कि उनके हाथ पर कितने मच्छर कितनी देर तक बैठे और पिंजरे के दूसरी तरफ रखे चीनी के फीडर पर कितने मच्छर बैठे. फिर परिणामों का विश्लेषण वोलंटियर्स के प्रश्नावली के उत्तरों के आधार पर किया गया.

शराब पीने वालों की ओर ज्यादा आकर्षित हुए थे मच्छर 
टीम ने पाया कि जो लोग शराब पीते थे, उन्होंने मच्छरों को शराब नहीं पीने वाले लोगों की तुलना में 1.35 गुना अधिक आकर्षित किया था.  इतना ही नहीं - ये रोग वाहक मच्छर उन वॉलंटियर्स को भी अधिक निशाना बनाया था, जिन्होंने कम सनस्क्रीन लगाया था और कम स्नान किया था.

सनस्क्रीन लगाने और रोज नहाने से दूर रहते हैं मच्छर
शराब के इन संकेतों पर चर्चा करते हुए टीम ने निष्कर्ष निकाला कि मच्छर उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो सनस्क्रीन नहीं लगाते, बीयर पीते हैं और एक ही बिस्तर पर सोते हैं. उन्हें बस हमारे बीच के भोग-विलासियों से लगाव होता है.
यह शराब नहीं है जो इन मच्छरों को आकर्षित करती है. उनका आकर्षण पूरी तरह से सुगंध में निहित है.

फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, होल ने डच रेडियो कार्यक्रम व्रोगे वोगेल्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि शराब पीने वाले लोग भी निश्चित रूप से अलग व्यवहार करते हैं. लोलैंड्स जैसे उत्सव में मच्छर ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं, जहां लोगों के शरीर की गंध भी बदल सकती है.

350 फीट की दूरी से भी सूंघ लेते हैं गंध
वास्तव में, अध्ययनों से पता चला है कि ये खतरनाक मच्छर एक बार गंध पाते ही 350 फीट दूर से ही लोगों को ढूंढ लेते हैं. मच्छरों से बचने के लिए शराब पीना कम कर देना, सनस्क्रीन लगाना और  नियमित रूप से स्नान करना चाहिए. ऐसा करना कम नुकसानदेह होगा. क्योंकि वे गंध से ज्यादा आकर्षित होते हैं. 

