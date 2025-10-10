‘ये तो बहुत बुरा हुआ…’, ट्रंप को नहीं मिला नोबेल, सोशल मीडिया पर छाए मजेदार मीम्स

इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान हो गया है और एक बार फिर यह चर्चा का बड़ा विषय बन गया है. इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह सम्मान नहीं मिला, जबकि वे लंबे समय से इसके लिए खुलकर लॉबिंग कर रहे थे. यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक नेता मारिया कोरिना मचाडो के नाम घोषित किया गया.

मारिया कोरिना मचाडो को यह सम्मान उनके तानाशाही के खिलाफ संघर्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दिया गया है. वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली के लिए उनका लगातार प्रयास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है.

ट्रंप ने दावा किया कि आठ बड़े युद्धों को रोकने और इज़राइल-हमास के बीच शांति स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाई. इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में दावा किया भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को टाल दिया. इस तरह किए गए कई दावें ट्रंप ने किए, लेकिन इसके बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं लगा. सोशल मीडिया पर भी इस बात के खूब मजे लिए गए. देखें कुछ मजेदार पोस्ट.

Congratulations to Donald Trump for winning the Nobel Peace Prize in a parallel universe #NobelPeacePrize pic.twitter.com/hijXSPX7Gl — Prayag (@theprayagtiwari) October 10, 2025

When you hear that the winner of the Nobel Peace Prize is not Trump but the Venezuelan María Machado: pic.twitter.com/IeuKyEhvP3 — Hanan Abunasser 🇵🇸🇱🇧🇾🇪 (@abunasserhanan) October 10, 2025

Doland Trump upon seeing he’s not the Nobel Peace Prize winner 😂 pic.twitter.com/QjBZjNzhVp — maithun (@Being_Humor) October 10, 2025

2 minutes of silence for those who were expecting the Nobel Peace Prize for Donald 'Joker' Trump 😂.#NobelPeacePrize #DonaldTrump pic.twitter.com/clw6HOvZbt — Sravani (@sravani_darsi) October 10, 2025

#NobelPeacePrize

*Nobel Peace Prize awarded to Maria Corina Machado*



Donald Trump right now : pic.twitter.com/s9HjoN8V0V — Aditya (@adityacasm_) October 10, 2025

Donald Trump right now watching someone else got #NobelPeacePrize even after him stopping 69 wars#Trump pic.twitter.com/Pat7vmNqGq — The last dance (@26lastdance) October 10, 2025

नोबेल कमेटी ने मारिया कोरिना मचाडो को यह पुरस्कार उनके वेनेजुएला की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए अथक संघर्ष और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव के प्रयासों के लिए दिया है.

कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो?

7 अक्टूबर 1967 को जन्मी मारिया कोरिना मचाडो पेशे से इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं और ‘वेंते वेनेजुएला’ पार्टी की नेता हैं. उन्होंने राजनीति में कदम रखा जब उन्होंने ‘सुमाते’ (Sumate) नामक एक नागरिक संगठन की सह-स्थापना की, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए काम करता है.

2010-2015 के चुनावों में वे नेशनल असेंबली की सदस्य चुनी गईं और सभी उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट पाने वाली नेता रहीं. 2011 से 2014 तक वे संसद में सक्रिय रहीं और तब से वेनेजुएला की विपक्षी राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बनी हुई हैं.



