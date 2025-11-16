scorecardresearch
 

व्हाइट हाउस में बच्चों संग ट्रंप का प्यारा वीडियो वायरल, प्रेसिडेंट की सादगी ने जीता दिल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ओवल ऑफिस में आए बच्चों के एक समूह से बड़ी गर्मजोशी से मिलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो ट्रंप की कम्युनिकेशन एडवाइज़र मारगो मार्टिन ने X पर शेयर किया है.

वीडियो में ट्रंप बच्चों को ‘चैलेंज कॉइन’ देते नजर आते हैं (Photo:X/@MargoMartin47)
व्हाइट हाउस से सामने आया एक बेहद प्यारा और दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. वीडियो में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में आए बच्चों के एक समूह के साथ बेहद गर्मजोशी और अपनापन भरे अंदाज में बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं. यह छोटा-सा पल लोगों के दिलों को छू गया है और अब सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा में है.

यह वीडियो ट्रंप की कम्युनिकेशन एडवाइज़र मारगो मार्टिन ने शुक्रवार को X पर शेयर किया. कुछ ही घंटों में इसे 16 लाख से ज्यादा बार देखा गया. इसमें ट्रंप बच्चों से एकदम कैज़ुअल और फ्रेंडली अंदाज में मिलते नजर आते हैं, जिससे पूरा माहौल हल्का-फुल्का और खुशनुमा दिखता है.

बच्चों को ट्रंप ने दिए ‘चैलेंज कॉइन’

वीडियो में ट्रंप बच्चों को ‘चैलेंज कॉइन’ देते नजर आते हैं. जैसे ही एक छोटी लड़की उनसे कॉइन मांगती है, ट्रंप मुस्कुराकर कहते हैं-तुम बहुत स्मार्ट और बहुत क्यूट हो. उनका अंदाज इतना सहज था कि बच्चे भी बिना हिचकिचाहट उनके पास आते गए. इसके बाद ट्रंप पास खड़े एक छोटे लड़के से पूछते हैं-क्या तुम भी एक कॉइन लोगे? बच्चा तुरंत खुश होकर हामी भरता है.

कुछ ही देर बाद एक और बच्चा उत्सुकता से आगे बढ़ता है और ट्रंप से मासूमियत भरे अंदाज में पूछता- आपका नाम क्या है? ट्रंप मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं-माय नेम इज डोनाल्ड. इस पल को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े.

देखें वायरल वीडियो

 

'दिल छू लेने वाला पल'

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग इस पल की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा-बहुत कीमती… बच्चों की मासूमियत बनी रहे.दूसरे ने कहा-यह सच में अद्भुत है.तीसरे ने लिखा-प्रेसिडेंट का यह रूप देखना अच्छा लगा.

