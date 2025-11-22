काली शेरवानी में दिखे जूनियर ट्रंप... उदयपुर की हाईप्रोफाइल शादी के शेयर हो रहे Videos

उदयपुर में हो रही हाईप्रोफाइल शादी की झलकियां सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. यहां देश-विदेश की कई बड़ी हस्तियों का जमावड़ा लगा हुआ है. इस वैवाहिक कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं.

शुक्रवार को बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की शाही शादी में शामिल होने उदयपुर पहुंचे जूनियर ट्रंप को कई जगह स्पॉट किया गया. सबसे पहले वह डोबेक एयरपोर्ट पर देखा गया. जहां वह अपने विशेष चार्टर्ड विमान से पहुंचे थे.

हल्दी की रस्म के साथ शुरू हुआ वैवाहिक कार्यक्रम

21 नवंबर से ही नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू के वैवाहिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं. दुल्हन नेत्रा व दूल्हा वामसी रविवार को पिछोला झील के बीच स्थित जग मंदिर आइसलैंड पैलेस में 7 फेरे लेंगे. इस विवाहोत्सव की धूम 24 नवंबर तक रहेगी.

काली शेरवानी में नजर आए जूनियर ट्रंप

शुक्रवार को ताज लेक पैलेस में हल्दी की रस्में हुईं. इसमें मेहमान पीले कपड़े पहने गीत-संगीत के बीच नाचते दिखाई दिए. सिटी पैलेस के जनाना महल में शुक्रवार को रात 9:30 बजे से देर रात तक बॉलीवुड के कलाकारों ने परफॉर्मेंस दिया. इस दौरान जूनियर ट्रंप भी काली शेरवानी में नजर आए.

सितारों के साथ डांस करते दिखे दूल्हा-दुल्हन

खुद राजू मंटेना और उनके बेटी ने जूनियर ट्रंप का स्वागत किया और अपने अन्य मेहमानों से मिलवाते दिखे. राजू मंटेना और जूनियर ट्रंप के मुलाकात की वीडियो काफी वायरल हो रही है. वहीं दुल्हन नेत्रा और दूल्हा वामसी भी बॉलीवुड सितारों के साथ डांस करते दिखाई दिए.

जेनिफर लोपेज भी पहुंची उदयपुर

इसके साथ ही कई सारे विदेशी हॉलीवुड कलाकार भी उदयपुर पहुंच रहे हैं. इनमें जेनिफर लोपेज भी शामिल हैं. जेनिफर लोपेज को भी उदयपुर में स्पॉट किया गया. उनका वीडियो भी काफ ज्यादा वायरल हो रहा है.

देर शाम हुए संगीत कार्यक्रम को संगीत को करण जौहर और सोफी चौधरी ने होस्ट किया फिर कॉफी विद करण की तरह मंच पर दुल्हा दुल्हन को बिठाकर रोचक अंदाज में सवाल जवाब पूछे गए.

बॉलीवुड सितारों की जमी महफिल

इस दौरान अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीस, कृति सेनन, सोफिया चौधरी, जाह्नवी कपूर, अभिनेता शाहिद कपूर, वरुण धवन जैसे सितारों ने शाही शादी में सजे विशेष मंच पर गीत-संगीत-नृत्य की धमाकेदार प्रस्तुतियां दी. सभी ने अपने देसी-विदेशी मेहमानों को झूमने पर मजबूर कर दिया.

सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम

लेकसिटी उदयपुर में आयोजित हो रही है रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. एयरपोर्ट पर सीआईएसफ के जवान, पुलिस के जवानों के साथ ही प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स लगातार निगरानी कर रहे है. महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक से मेहमानों की आवाजाही के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.

वीवीआईपी मूवमेंट के कारण चार्टर विमानों का सिलसिला लगातार जारी है. सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि इस शादी में आने वाले मेहमानों के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो उसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है. एयरपोर्ट से लेकर वेडिंग डेस्टिनेशन तक पूरे रास्ते में ट्रैफिक और पुलिस के 300 से ज्यादा जवान तैनात किए गए है.

