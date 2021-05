इस महिला IAS ने थप्पड़बाज DM पर ऐसा क्या कहा कि ट्वीट वायरल हो गया

एक युवक को थप्पड़ मारने के बाद छत्तीसगढ़ के आईएएस ऑफिसर रणबीर शर्मा को सूरजपुर के डीएम के पद से हटा दिया गया है. इसी बीच इस घटना पर किया गया एक महिला IAS ऑफिसर का ट्वीट वायरल हो गया है.

झारखंड की IAS अफसर राजेश्वरी बी ने अपने ट्वीट में लिखा- मैं एक आईएएस अधिकारी हूं. रणबीर शर्मा, पूर्व कलेक्टर सूरजपुर मेरा प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं. पावर मिलने से कमजोर लोग बेकाबू हो सकते हैं, सभी नहीं. राजेश्वरी बी ने लिखा कि ऑफिसर के तौर पर हमें एक उदाहरण पेश करना होता है जिसे पूरा करने में वह ऑफिसर (रणबीर शर्मा) साफ तौर से फेल रहे.

हालांकि, छत्तीसगढ़ में जो हुआ, वह अधिकारियों की ओर से जनता के साथ बदसलूकी की इकलौती घटना नहीं है. ऐसी घटनाएं अन्य राज्यों और शहरों से भी सामने आती रही हैं. इस पर झारखंड के दुमका में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात राजेश्वरी बी ने आज तक से कहा कि आज जनता के पास अपनी बात कहने के लिए सोशल मीडिया का प्लेटफार्म है. यह जनता को काफी ताकत देता है.

महिला IAS राजेश्वरी बी ने ट्वीट में लिखा- 'मैं एक आईएएस अधिकारी हूं. रणबीर शर्मा, पूर्व कलेक्टर सूरजपुर मेरा प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं. कोई भी अकेले सेवा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है. जैसा कि मैंने पहले की पोस्ट में कहा है कि अच्छे और बुरे हर पेशे, समुदाय और समाज में होते हैं. ताकत कमजोरों को ही नशा दे सकती है...सब को नहीं..'

I am an IAS officer & Mr.Ranbir Sharma, ex-collector Surajpur does not represent me. No one can represent the service single handedly. As I have stated in an earlier post the good & bad are in every profession, community & society. Power can only intoxicate the weak...not all..

राजेश्वरी ने एक अन्य ट्वीट में कहा-'यह कहकर मैं अधिकारी का बचाव नहीं कर रही हूं, बल्कि उस सेवा का बचाव कर रही हूं, जो हर दिन लाखों युवाओं को प्रेरित करती है. सरकार उसके घिनौने व्यवहार के लिए उस पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए सक्षम है. अधिकारी के रूप में हमें एक उदाहरण पेश करता होता है जिसमें वह स्पष्ट रूप से विफल रहे.'

By saying this I am not defending the officer but the service which inspires millions of youth each day. The government is competent to take any action on him for his despicable behavior. As officers we do have to set an example of 'how to be', clearly this officer has failed to. https://t.co/2lwgmqH0r5