यहां कई सालों से हूं, अब नहीं रह सकते ... दिल्ली छोड़ बेंगलुरु शिफ्ट हुई अमेरिकन महिला!

दिल्ली में प्रदूषण से हालात इतने खराब हैं कि अब लोग दूसरे शहरों की ओर रुख करने लगे हैं. हाल ही में एक डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप अफॉर्ड कर सकते हैं तो दिल्ली छोड़ दें. गौर करने वाली बात ये है कि अब लोगों ने ऐसा करना भी शुरू कर दिया है और दूसरे शहरों में शिफ्ट होने लगे हैं. ऐसे ही एक अमेरिकन महिला ने भी दावा किया है कि वो प्रदूषण की वजह दिल्ली में नहीं रहना चाहती हैं और अब उन्होंने भारत में रहने के लिए बेंगलुरु को चुना है.

अमेरिकन महिला का कहना है कि उन्हें दिल्ली काफी पसंद है, फिर उन्हें दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा. उनका कहना है कि दिल्ली छोड़ने की वजह ये है कि यहां के प्रदूषण से उनके बच्चों पर असर पड़ रहा था. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि प्रदूषण के कारण वह वापस अमेरिका चली गई थीं, लेकिन बाद में उन्हें बेंगलुरु का पता चला और अब वह वहीं रहती है.

'सर्दियों में जानलेवा है दिल्ली'

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने बताया, 'मैं तीन साल दिल्ली में रही और जुड़वां बच्चों के साथ मेरा जीवन ऐसा ही था. यह एक अपमानजनक रिश्ता जैसा लगता था. कभी-कभी बहुत अच्छा, तो कभी जानलेवा. मुझे शहर बहुत पसंद था और 70% समय तो यह ठीक रहता था, लेकिन बाकी 30% सर्दियों में यह ज़हरीला और खतरनाक होता था.'

फिर उन्होंने देश के उन दूसरे हिस्सों के बारे में पता किया, जहां की हवा दिल्ली जितनी खराब नहीं है. उन्होंने आगे कहा, '...हम वापस भारत आ गए, लेकिन इस बार बेंगलुरु. हर किसी को घर बदलने का सौभाग्य नहीं मिलता और उन्हें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए. अभी कुछ करने की ज़रूरत है. हमारे बच्चों को यह कीमत नहीं चुकानी चाहिए.'

उनके पोस्ट पर अब काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग खुद दिल्ली में अपनी स्थिति के बारे में बता रहे हैं. उनका कहना है कि वो भी परेशान हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं. इसके अलावा कुछ लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं. हालांकि, अब इंस्टाग्राम से ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया है.

