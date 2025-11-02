scorecardresearch
 

Feedback

'नवाब है तू…', Delhi Metro में बैठने के तरीके पर भिड़े दो शख्स, एक-दूसरे को खूब सुनाया

दिल्ली मेट्रो में आए दिन लड़ाई-झगड़े और नोकझोंक के वीडियो वायरल होते रहते हैं. अब ऐसा ही एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें दो यात्री आपस में बहस करते नजर आ रहे हैं, जबकि आस-पास बैठे लोग मामले का तमाशा देख रहे हैं.

Advertisement
X
दिल्ली मेट्रो में झगड़ों के वीडियो का वायरल होना अब आम बात हो गई है (Photo: Insta/aadi_sharmaa07)
दिल्ली मेट्रो में झगड़ों के वीडियो का वायरल होना अब आम बात हो गई है (Photo: Insta/aadi_sharmaa07)

दिल्ली मेट्रो अब सिर्फ सफर का जरिया नहीं रही, बल्कि वायरल वीडियो का नया ठिकाना बन गई है. यहां हर दिन कोई न कोई वीडियो सोशल मीडिया पर छा जाता है.

कभी कोई यात्री मेट्रो में डांस करता दिखता है, तो कोई अजीबो-गरीब कपड़े पहनकर लोगों का ध्यान खींचता है. कई बार तो मेट्रो में सीट को लेकर झगड़े हो जाते हैं, और कभी-कभी यह जगह पहलवानी के अखाड़े में भी बदल जाती है.लड़ाई-झगड़े, बहस और तमाशे अब दिल्ली मेट्रो के सफर का एक आम हिस्सा बन चुके हैं.

इस बार भी ऐसा ही एक झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिल्ली मेट्रो के अंदर दो यात्री आपस में भिड़ते नजर आते हैं, और झगड़े की वजह सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं. मामला सिर्फ बैठने के तरीके को लेकर है.

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली के एक शख्स ने डेटिंग ऐप पर उसे ठगने आई लड़की को ही चकमा दे दिया. 7,000 रुपये का बिल देखते ही उसने ऐसा प्लान बनाया कि स्कैमर रह गई हैरान और सोशल मीडिया लोटपोट हो गया. (Photo: AI Generated)
जब दिल्ली वाले ने स्कैमर को ही कर दिया स्कैम, हुक्का, शेक और ₹7,000 का बिल... ऐसे बचाए पैसे 
फरवरी में लालू यादव ने प्रयागराज महाकुंभ को “फालतू” कहकर विवाद खड़ा किया था, जिसके लिए भाजपा और धार्मिक नेताओं ने उन पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया था. ( Photo: Instagram/@sansadflix)
Viral: पोते-पोतियों संग हैलोवीन मनाते दिखे राजद प्रमुख लालू यादव, भाजपा ने कसा तंज 
high-speed-train-hits-truck-video-of-netherlands-crash-goes-viral
तेज रफ्तार ट्रेन ने ट्रक को मारी ऐसी टक्कर कि उड़ गए परखच्चे, वीडियो देखकर दहल उठे लोग 
ओरेकल इंडिया में ऊंचे पद पर काम करने वाले प्रदीप कन्नन ने 2019 में अपनी स्थिर और अच्छी सैलरी वाली नौकरी छोड़कर तमिलनाडु के अपने गृहनगर करूर में फालूदा और आइसक्रीम का बिजनेस शुरू किया. (Photos: Pradeep Kannan/X)
नौकरी छोड़कर बेचा फालूदा आइसक्रीम, बनाया ब्रांड, पोस्ट वायरल 
pushkar-mela-horses-dance-video-viral-tourists-enjoy-rajasthan-fair
पुष्कर मेले में वायरल हो रहा है घोड़ों और घोड़ियों का डांस, विदेशी सैलानी हुए दीवाने 

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स सीट पर पैर मोड़कर बैठा है, जबकि दूसरा यात्री उसे देखकर तेज आवाज में चिल्लाने लगता है. बात धीरे-धीरे बढ़ती जाती है, और पता चलता है कि उस यात्री को दूसरे के बैठने का अंदाज पसंद नहीं है. तभी पहला शख्स जवाब देता है कि मेरे ऐसे बैठने से किसी को क्या दिक्कत है? इस पर दूसरा व्यक्ति गुस्से में कहता है कि तू पैर नीचे कर!

Advertisement

देखें वायरल वीडियो

'झगड़ा देखते-देखते दो स्टेशन आगे निकल गया!'

दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ जाती है कि पूरी मेट्रो में सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक जाती हैं. आस-पास बैठे लोग तमाशा देखने लगते हैं, जबकि कुछ लोग बीच-बचाव करने की कोशिश भी करते हैं.

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई.एक यूजर ने मजाक में लिखा कि अब तो मेट्रो में लड़ाई-झगड़े देखना आम बात हो गई है, कई बार तो ऐसे ही वीडियो देखते-देखते दो स्टेशन आगे निकल जाता हूं. वहीं दूसरे ने कहा कि कोई जैसे भी बैठे, इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है? कुल मिलाकर, यह वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि दिल्ली मेट्रो अब सफर से ज़्यादा ड्रामा का ठिकाना बन चुकी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement