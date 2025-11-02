'नवाब है तू…', Delhi Metro में बैठने के तरीके पर भिड़े दो शख्स, एक-दूसरे को खूब सुनाया

दिल्ली मेट्रो अब सिर्फ सफर का जरिया नहीं रही, बल्कि वायरल वीडियो का नया ठिकाना बन गई है. यहां हर दिन कोई न कोई वीडियो सोशल मीडिया पर छा जाता है.

कभी कोई यात्री मेट्रो में डांस करता दिखता है, तो कोई अजीबो-गरीब कपड़े पहनकर लोगों का ध्यान खींचता है. कई बार तो मेट्रो में सीट को लेकर झगड़े हो जाते हैं, और कभी-कभी यह जगह पहलवानी के अखाड़े में भी बदल जाती है.लड़ाई-झगड़े, बहस और तमाशे अब दिल्ली मेट्रो के सफर का एक आम हिस्सा बन चुके हैं.

इस बार भी ऐसा ही एक झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिल्ली मेट्रो के अंदर दो यात्री आपस में भिड़ते नजर आते हैं, और झगड़े की वजह सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं. मामला सिर्फ बैठने के तरीके को लेकर है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स सीट पर पैर मोड़कर बैठा है, जबकि दूसरा यात्री उसे देखकर तेज आवाज में चिल्लाने लगता है. बात धीरे-धीरे बढ़ती जाती है, और पता चलता है कि उस यात्री को दूसरे के बैठने का अंदाज पसंद नहीं है. तभी पहला शख्स जवाब देता है कि मेरे ऐसे बैठने से किसी को क्या दिक्कत है? इस पर दूसरा व्यक्ति गुस्से में कहता है कि तू पैर नीचे कर!

देखें वायरल वीडियो

'झगड़ा देखते-देखते दो स्टेशन आगे निकल गया!'

दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ जाती है कि पूरी मेट्रो में सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक जाती हैं. आस-पास बैठे लोग तमाशा देखने लगते हैं, जबकि कुछ लोग बीच-बचाव करने की कोशिश भी करते हैं.

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई.एक यूजर ने मजाक में लिखा कि अब तो मेट्रो में लड़ाई-झगड़े देखना आम बात हो गई है, कई बार तो ऐसे ही वीडियो देखते-देखते दो स्टेशन आगे निकल जाता हूं. वहीं दूसरे ने कहा कि कोई जैसे भी बैठे, इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है? कुल मिलाकर, यह वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि दिल्ली मेट्रो अब सफर से ज़्यादा ड्रामा का ठिकाना बन चुकी है.



---- समाप्त ----