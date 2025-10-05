scorecardresearch
 

रेसलिंग रिंग बनी दिल्ली मेट्रो! दो यात्रियों में जमकर हुई हाथापाई, वीडियो वायरल

दिल्ली मेट्रो के अंदर दो यात्रियों के बीच हुई बहस देखते ही देखते थप्पड़ों और लातों की लड़ाई में बदल गई. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दिल्ली मेट्रो में झगड़े का वीडियो सामने आया है (Photo:X/@Gharkaklesh)
दिल्ली मेट्रो में एक बार फिर कलेश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. बताया जा रहा है कि दो यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई, जो धीरे-धीरे हाथापाई में बदल गई. यह पूरा मामला मेट्रो के अंदर कैमरे में कैद हो गया.

वीडियो को 'Ghar Ke Kalesh' नाम के अकाउंट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X  पर पोस्ट किया गया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया.

23 सेकंड में मेट्रो बना अखाड़ा

23 सेकंड के इस क्लिप में देखा जा सकता है कि दो लोग आपस में धक्का-मुक्की कर रहे हैं. कुछ ही सेकंड में मामला इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक-दूसरे पर घूंसे और लातें बरसाने लगते हैं.आसपास बैठे यात्री घबराकर पीछे हट जाते हैं. हालांकि, कुछ यात्रियों ने फौरन बीच-बचाव किया और दोनों को अलग करने की कोशिश की.

अगस्त में भी वायरल हुआ था ऐसा ही वीडियो

यह कोई पहला मामला नहीं है जब दिल्ली मेट्रो में झगड़े का वीडियो सामने आया हो. अगस्त में भी Ghar Ke Kalesh ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें दो महिलाएं मेट्रो कोच में एक-दूसरे के बाल खींचते और धक्का देती नजर आईं. उस वक्त भी एक महिला यात्री ने बीच में आकर झगड़ा शांत कराया था.

इस नए वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं.एक यूजर ने लिखा कि अब दिल्ली मेट्रो में सफर नहीं, फाइट शो चलता है. दूसरे ने मजाक में कहा कि DMRC को अब ‘Delhi Metro Wrestling Club’ नाम रख लेना चाहिए. कुछ यूजर्स ने चिंता जताई कि ऐसे झगड़े दूसरे यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं.

बढ़ती घटनाओं पर चिंता

दिल्ली मेट्रो अब भी शहर की सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित परिवहन सेवाओं में से एक मानी जाती है. लेकिन हाल के महीनों में लगातार बढ़ती ऐसी घटनाओं ने यात्रियों के व्यवहार और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.लोग अब कह रहे हैं कि प्रशासन को कड़े नियम और निगरानी बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि मेट्रो सफर फिर से शांत और सुरक्षित बने.

