दिल्ली में सांस लेने के लिए 7 लाख नहीं 70 हजार सैलरी चाहिए! शख्स ने बताया कैसे मैनेज कर रहे अपने खर्चे

दिल्ली में 70 हजार कमा रहे शख्स को किराए के फर्नीचर पर हर महीने 5,000 रुपये और हाउसकीपिंग, कुक और किराने का सामान पर 20,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं. 5,000 रुपये रोज के छोटे-मोटे सामान के लिए खर्च हो जाते हैं और 10,000 रुपये बाहर खाने, खरीदारी और अन्य खर्चों पर खर्च हो जाते हैं.

How Man Survives In Delhi In 70 Thousand Salary, Post Viral (Image: Meta AI)