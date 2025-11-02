जब दिल्ली वाले ने स्कैमर को ही कर दिया स्कैम, हुक्का, शेक और ₹7,000 का बिल... ऐसे बचाए पैसे

दिल्ली के एक युवक ने Reddit पर “Reverse Scam with a Scammer” नाम से अपनी कहानी शेयर की, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. उसने बताया कि उसकी ऑनलाइन एक महिला से मुलाकात हुई, जिसने उसे पंजाबी बाग के एक कैफे में मिलने बुलाया. वो वहां पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया — सामने बैठी महिला प्रोफाइल की तस्वीर से बिल्कुल अलग दिख रही थी.

तभी उसका शक गहराने लगा. महिला ने फटाफट हुक्का, स्प्रिंग रोल, शेक और जाने क्या-क्या ऑर्डर कर दिया! देखते-देखते बिल ₹7,000 तक पहुंच गया. युवक ने लिखा, “उस वक्त मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये तो साफ-साफ स्कैम है.” फिर क्या था — उसने भी चाल चली और रिवर्स स्कैम कर दिया, जिससे सोशल मीडिया पर लोग हंसी से लोटपोट हो गए. तो चलिए जानते हैं क्या था मामला.

महिला ने ऐसे दिया चकमा

उसने लिखा, “मैं बिल का बोझ उठाने वाला नहीं था, इसलिए मैंने प्लान बनाया. वह बोला, “मुझे थोड़ा और खाना है, मैं फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करता हूं. फिर उसने नकली कॉल और मैसेज का नाटक किया और कहा- “नेटवर्क नहीं आ रहा, बाहर जाकर बात करता हूं.” बाहर निकलते ही वह तेजी से दौड़ पड़ा, लगभग एक किलोमीटर दौड़ने के बाद रैपिडो बुक की और सीधे घर पहुंच गया.

सोशल मीडिया पर धमाल

उनकी यह कहानी Reddit पर “Reverse Scam with a Scammer” नाम से पोस्ट हुई और देखते-देखते वायरल हो गई. लोगों ने कमेंट किया- भाई, यह तो लेजेंड है. इस पोस्ट को सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया है. एक अन्य ने कहा, "डेटिंग ऐप्स पर इस तरह के घोटाले वास्तविक हैं. समाचारों और सोशल मीडिया पर ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं. यह कहानी ऑनलाइन डेटिंग के बारे में एक चेतावनी भरी वायरल कहानी बन गई है - क्योंकि कई उपयोगकर्ताओं ने चर्चा की है कि कैसे कभी-कभी धोखेबाजों को सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें सबक सिखाना होता है.

