जब दिल्ली वाले ने स्कैमर को ही कर दिया स्कैम, हुक्का, शेक और ₹7,000 का बिल... ऐसे बचाए पैसे

एक शख्स ने डेटिंग ऐप पर उसे ठगने आई “स्कैमर लेडी” को ही उल्टा चकमा दे दिया. मतलब स्कैम करने आई स्कैमर खुद स्कैम हो गई. चलिए जानते हैं मामला. 

दिल्ली के एक शख्स ने डेटिंग ऐप पर उसे ठगने आई लड़की को ही चकमा दे दिया. 7,000 रुपये का बिल देखते ही उसने ऐसा प्लान बनाया कि स्कैमर रह गई हैरान और सोशल मीडिया लोटपोट हो गया. (Photo: AI Generated)
दिल्ली के एक युवक ने Reddit पर “Reverse Scam with a Scammer” नाम से अपनी कहानी शेयर की, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. उसने बताया कि उसकी ऑनलाइन एक महिला से मुलाकात हुई, जिसने उसे पंजाबी बाग के एक कैफे में मिलने बुलाया. वो वहां पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया — सामने बैठी महिला प्रोफाइल की तस्वीर से बिल्कुल अलग दिख रही थी.

तभी उसका शक गहराने लगा. महिला ने फटाफट हुक्का, स्प्रिंग रोल, शेक और जाने क्या-क्या ऑर्डर कर दिया! देखते-देखते बिल ₹7,000 तक पहुंच गया. युवक ने लिखा, “उस वक्त मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये तो साफ-साफ स्कैम है.” फिर क्या था — उसने भी चाल चली और रिवर्स स्कैम कर दिया, जिससे सोशल मीडिया पर लोग हंसी से लोटपोट हो गए. तो चलिए जानते हैं क्या था मामला.

सम्बंधित ख़बरें

फरवरी में लालू यादव ने प्रयागराज महाकुंभ को “फालतू” कहकर विवाद खड़ा किया था, जिसके लिए भाजपा और धार्मिक नेताओं ने उन पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया था. ( Photo: Instagram/@sansadflix)
Viral: पोते-पोतियों संग हैलोवीन मनाते दिखे राजद प्रमुख लालू यादव, भाजपा ने कसा तंज 
ओरेकल इंडिया में ऊंचे पद पर काम करने वाले प्रदीप कन्नन ने 2019 में अपनी स्थिर और अच्छी सैलरी वाली नौकरी छोड़कर तमिलनाडु के अपने गृहनगर करूर में फालूदा और आइसक्रीम का बिजनेस शुरू किया. (Photos: Pradeep Kannan/X)
नौकरी छोड़कर बेचा फालूदा आइसक्रीम, बनाया ब्रांड, पोस्ट वायरल 
दिल्ली की मेकअप आर्टिस्ट इजा सेतिया का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने उनके मेकअप और डिटेलिंग की खूब तारीफ की और इसे भारत में अब तक के सबसे बेहतरीन हैलोवीन लुक्स में से एक बताया. (Photo: izasetia_makeovers)
दिल्ली की सड़कों पर घूमती दिखीं 'एनाबेल', सोशल मीडिया पर छाया वीडियो 
PM Modi
PM Modi ने गमछा लहराकर क्या संदेश दिया? 
Women in Meerut slammed the BJP leader (Photo- ITG)
'हमारे ऊपर भी बुलडोजर चलवा देते', मेरठ में BJP नेता पर क्यों भड़कीं महिलाएं  

महिला ने ऐसे दिया चकमा
उसने लिखा, “मैं बिल का बोझ उठाने वाला नहीं था, इसलिए मैंने प्लान बनाया. वह बोला, “मुझे थोड़ा और खाना है, मैं फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करता हूं. फिर उसने नकली कॉल और मैसेज का नाटक किया और कहा- “नेटवर्क नहीं आ रहा, बाहर जाकर बात करता हूं.” बाहर निकलते ही वह तेजी से दौड़ पड़ा, लगभग एक किलोमीटर दौड़ने के बाद रैपिडो बुक की और सीधे घर पहुंच गया.

सोशल मीडिया पर धमाल
उनकी यह कहानी Reddit पर “Reverse Scam with a Scammer” नाम से पोस्ट हुई और देखते-देखते वायरल हो गई. लोगों ने कमेंट किया- भाई, यह तो लेजेंड है.  इस पोस्ट को सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया है. एक अन्य ने कहा, "डेटिंग ऐप्स पर इस तरह के घोटाले वास्तविक हैं. समाचारों और सोशल मीडिया पर ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं. यह कहानी ऑनलाइन डेटिंग के बारे में एक चेतावनी भरी वायरल कहानी बन गई है - क्योंकि कई उपयोगकर्ताओं ने चर्चा की है कि कैसे कभी-कभी धोखेबाजों को सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें सबक सिखाना होता है.

