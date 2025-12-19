scorecardresearch
 
42 घंटे गाना गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा, बिना सोए क्रिसमस सॉन्ग गाता रहा शख्स

एक शख्स ने ने लगातार 42 घंटे तक क्रिसमस सॉन्ग गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का दावा किया है. इस दौरान उसकी आवाज भी नहीं बदली.

दो दिनों तक बिना सोए क्रिसमस कैरोल और गीत गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा किया (Representational Photo - Pexels)
क्रिसमस नजदीक आ चुका है. लोग इसके प्रति अपने समर्पण और खुशी को अलग-अलग अंदाज में दिखा रहे हैं. ऐसे ही एक शख्स ने दो दिन तक बिना सोए लगातार क्रिसमस सॉन्ग गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है. डेव परचेज नाम के इस शख्स ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश में मारिया कैरी से लेकर व्हैम तक के क्रिसमस के क्लासिक गीत गाने में लगभग दो दिन बिता दिए.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, 32 घंटे बाद खुद को "मतिभ्रम" जैसा महसूस करने और हार मानने के करीब होने के बावजूद, 63 साल डेव ने हार नहीं मानी. उन्होंने बुधवार (10/12 दिसंबर) की आधी रात को चैलेंज शुरू की और 684 गाने गाने के बाद शुक्रवार (12/12 दिसंबर) को इसे समाप्त किया.

सिंगिंग चैलेंज के साथ ही यह शारीरिक चुनौती भी थी
ग्लॉस्टर के बंदरगाह पर आयोजित गायन प्रतियोगिता में डेव की मदद करने के लिए एक डिमेंशिया गायक मंडली, एक बच्चों की गायक मंडली और स्थानीय लोग मौजूद थे जो अपना समर्थन दिखाने आए थे. सिंगिंग चैलेंज खत्म करने के बाद डेव ने कहा कि यह केवल गाने की चुनौती नहीं थी, बल्कि एक शारीरिक चुनौती भी थी. 

उन्होंने बताया कि शुक्रवार की सुबह लगभग 4 बजे मैंने लगभग हार मान ली थी. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता. क्योंकि नींद की कमी के कारण मुझे मतिभ्रम हो रहा था. मैं गाने गाते-गाते सो जाता था.

अंतिम 10 घंटे में टूटने लगी थी हिम्मत
मैंने सोचा कि मुझे नहीं पता कि मैं अगले 10 घंटे तक जारी रख पाऊंगा या नहीं' लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब भीड़ जमा होने लगी तो मुझपर एड्रेनेलिन हावी हो गया. मेरी आवाज का निचला सुर जो गायब हो गया था, वो ठीक हो गया. 

मुझे पता था कि अगर मैं खुद को जगाए रखूं, शारीरिक रूप से ध्यान केंद्रित रखूं, तो मैं इससे उबर सकता हूं. यह एक विश्व रिकॉर्ड है और यही तो इनका मकसद है. इस रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए आपको सचमुच अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है.

गाने के लिए डेव ने चुने थे 38 क्रिसमस सॉन्ग
डेव ने 38 क्रिसमस सॉन्ग चुने, जिनमें से प्रत्येक को उन्होंने 18 बार दोहराया - इस प्रकार कुल 684 गाने हो गए. इस लिस्ट  में शामिल कुछ गानों में स्टेप इनटू क्रिसमस, जिंगल बेल्स और लास्ट क्रिसमस शामिल थे. 

विश्व रिकॉर्ड बनाने के सारे नियमों का उन्होंने किया पालन
विश्व रिकॉर्ड के नियमों का पालन करने के लिए, डेव को हर घंटे केवल पांच मिनट का ब्रेक लेने की अनुमति थी.उनके पास लगातार चार घंटे गाने का विकल्प भी था, जिसके बदले उन्हें 20 मिनट का ब्रेक मिल सकता था. प्रत्येक गाने के बीच वह केवल 20 सेकंड का ब्रेक ले सकता था. डेव को सुनने आम लोग फेमस क्रिसमस गीतों से जुड़े पात्रों और गायकों के रूप में कपड़े पहनकर पहुंचे.

डेव और उनकी टीम ने अब अपने साक्ष्य, जिनमें वीडियो टेप, टाइम शीट, रील और तस्वीरें शामिल हैं, गिनीज बुक को सौंप दिए हैं ताकि वे रिकॉर्ड को आधिकारिक घोषित करने का निर्णय ले सकें.

इस शख्स के नाम है सबसे ज्यादा देर तक गाने का रिकॉर्ड
वैसे अबतक सबसे लंबे समय तक गाना गाने का रिकॉर्ड नाइजीरिया के लागोस से ईवाओलुवा ओलाटुनजी के नाम है. ईवा ने 27-28 दिसंबर 2023 के बीच कुल 31 घंटे तक गाना गाकर यह रिकॉर्ड बनाने वाले पहले व्यक्ति बने.

शुक्रवार शाम 6 बजे उन्होंने चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था. उन्होंने कहा कि मैं बचपन में घंटों गाता रहता था. मैंने खुद से कहा कि मैं यह कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं घंटों तक गा सकता हूं. गायन कभी मेरा जुनून हुआ करता था. मैंने क्रूज शिप और थिएटर में काम किया है, इसलिए गायन में मेरी अच्छी पृष्ठभूमि है.

