PM मोदी की S-400 वाली फोटो लगाकर इस पाकिस्तानी ने दी बर्थडे की शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के अवसर पर विश्व भर से शुभकामनाएं मिली. कई राष्ट्राध्यक्षों, खिलाड़ियों, सिने स्टार्स ने पीएम मोदी को उनके 75 साल पूरा होने पर बधाई दी. इस मौके पर उनके लिए पाकिस्तान से आई एक शुभकामना रोचक है. इस जन्मदिन संदेश में पीएम मोदी की तस्वीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 के साथ है.

PM मोदी ने ये तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पंजाब स्थित आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर खिंचवाई थी. पीएम मोदी को जन्मदिन की अलग अंदाज में शुभकामनाएं देने वाले पाकिस्तानी हैं पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया.

दानिश कनेरिया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, शक्ति और भारत को शांति एवं समृद्धि की ओर ले जाने में निरंतर सफलता प्रदान करे."

पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया के इस पोस्ट को 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है.

Wishing Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji a very happy birthday. May you be blessed with good health, strength, and continued success in leading India towards peace and prosperity. pic.twitter.com/o9xo5zEjB1 — Danish Kaneria (@DanishKaneria61) September 17, 2025

दानिश कनेरिया पाकिस्तानी के चुनिंदा हिंदुओं में से एक हैं और वे पाक सरकार को उनकी आतंकपरस्त नीति के लिए लताड़ते रहते हैं.

उनके द्वारा पीएम मोदी को बधाई देने के लिए S-400 वाली तस्वीर के चुनाव का प्रतीकात्मक महत्व है.

7 मई 2025 को जब भारत ने पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की बड़ी भूमिका रही. इस मिसाइल ने भारत के लिए कवच का काम किया.

Sharing some more glimpses from my visit to AFS Adampur. pic.twitter.com/G9NmoAZvTR — Narendra Modi (@narendramodi) May 13, 2025

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के दर्जनों झूठ में से एक झूठ S-400 को लेकर भी था. पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने JF-17 थंडर जेट्स से हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागकर आदमपुर एयरबेस पर मौजूद S-400 को नुकसान पहुंचाया है.

पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए पीएम मोदी 13 मई को ही आदमपुर एयरबेस पहुंच गए. उन्होंने वहां जवानों से मुलाकात की. इस दौरान S-400 सही सलामत वहां मौजूद था. पीएम मोदी की S-400 की बैकग्राउंड वाली तस्वीर तब खूब वायरल हुई थी. पीएम मोदी ने इस तस्वीरों को अपने एक्स पर शेयर किया था.

दानिश कनेरिया ने इसी तस्वीर के साथ पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामना देकर पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है. बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और सैकड़ों पाकिस्तानी आतंकी मार गिराये थे. पाकिस्तान की गुहार पर 10 मई की शाम को दोनों देशों के बीच सीजफायर हुआ था.

