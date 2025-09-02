scorecardresearch
 

जब मिनी ट्रक में भरकर ट्रैवल करने को मजबूर हुए गुड़गांव के कॉर्पोरेट एम्प्लॉई, वीडियो वायरल

जलभराव से जूझ रहे गुड़गांव में कॉर्पोरेट एम्प्लॉई की परेशानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इसमें लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक मिनी ट्रक पर सवार होकर जा रहे हैं. 

गुड़गांव में जलजमाव के बीच जब लोगों को घर जाने का कोई साधन नहीं मिला तो उन्होंने मिनी ट्रक का सहारा लिया. ( Photo: Instagram/ g.rohit71)
गुड़गांव में जलभराव और ट्रैफिक के बीच जब घर जाने के लिए लोगों को कोई साधन नहीं मिला तो उस वक्त एक मिनी ट्रक वाले ने कॉर्पोरेट एम्प्लॉई की मदद की. बारिश की समस्या से परेशान लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मिनी ट्रक पर चढ़कर सफर करते नजर आ रहे हैं. शुरुआत में ट्रक पानी से भरी सड़क पर चलता दिखता है और बाद में गाड़ी के अंदर की झलक मिलती है, जहां लोग छत पकड़कर संतुलन बनाए हुए हैं.

सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा पोस्ट
इस वीडियो पर एक व्यक्ति कमेंट किया- "कॉर्पोरेट मजदूर. एक अन्य ने लिखा, "यह दुखद है. गुरुग्राम में हमें जो कुछ झेलना पड़ रहा है, वह बेहद दुखद है. सरकार को इसकी जरा भी परवाह नहीं है, और लोगों ने मान लिया है कि गुरुग्राम कभी ठीक नहीं हो सकता. सभी सुरक्षित रहें. तीसरे ने लिखा-यह अमानवीय है. इसकी तुरंत शिकायत की जानी चाहिए. चौथे ने लिखा, "लाखों टैक्स चुकाने के बाद यही मिलता है."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. किसी ने इसे "कॉर्पोरेट मज़दूर" कहा तो किसी ने लिखा, "गुरुग्राम में हालात बहुत खराब हैं, सरकार को कोई परवाह नहीं है. लगता है यह शहर कभी ठीक नहीं होगा. सभी लोग सुरक्षित रहें.

वर्क फ्रॉम होम की सलाह
गुरुग्राम में सोमवार शाम तक 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई, जिससे पूरे शहर में भारी यातायात जाम और जलभराव हो गया. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कॉर्पोरेट्स को एक एडवाइजरी जारी की है पूर्वानुमान के मद्देनजर, जिले के सभी कॉर्पोरेट कार्यालयों और निजी संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहें. और जिले के सभी स्कूलों को 02-09-2025 को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी जाती है. 

शहर के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) ने भी ट्वीट कर स्थिति की जानकारी दी और घर से काम करने की सलाह दी. गुरुग्राम के डीसी ने एक्स पर लिखा, "ज़िला प्रशासन जनता से अपील करता है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और प्रशासन के दिशानिर्देशों का पालन करें.

