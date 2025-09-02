जब मिनी ट्रक में भरकर ट्रैवल करने को मजबूर हुए गुड़गांव के कॉर्पोरेट एम्प्लॉई, वीडियो वायरल

गुड़गांव में जलभराव और ट्रैफिक के बीच जब घर जाने के लिए लोगों को कोई साधन नहीं मिला तो उस वक्त एक मिनी ट्रक वाले ने कॉर्पोरेट एम्प्लॉई की मदद की. बारिश की समस्या से परेशान लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मिनी ट्रक पर चढ़कर सफर करते नजर आ रहे हैं. शुरुआत में ट्रक पानी से भरी सड़क पर चलता दिखता है और बाद में गाड़ी के अंदर की झलक मिलती है, जहां लोग छत पकड़कर संतुलन बनाए हुए हैं.

सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा पोस्ट

इस वीडियो पर एक व्यक्ति कमेंट किया- "कॉर्पोरेट मजदूर. एक अन्य ने लिखा, "यह दुखद है. गुरुग्राम में हमें जो कुछ झेलना पड़ रहा है, वह बेहद दुखद है. सरकार को इसकी जरा भी परवाह नहीं है, और लोगों ने मान लिया है कि गुरुग्राम कभी ठीक नहीं हो सकता. सभी सुरक्षित रहें. तीसरे ने लिखा-यह अमानवीय है. इसकी तुरंत शिकायत की जानी चाहिए. चौथे ने लिखा, "लाखों टैक्स चुकाने के बाद यही मिलता है."

वर्क फ्रॉम होम की सलाह

गुरुग्राम में सोमवार शाम तक 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई, जिससे पूरे शहर में भारी यातायात जाम और जलभराव हो गया. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कॉर्पोरेट्स को एक एडवाइजरी जारी की है पूर्वानुमान के मद्देनजर, जिले के सभी कॉर्पोरेट कार्यालयों और निजी संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहें. और जिले के सभी स्कूलों को 02-09-2025 को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी जाती है.

शहर के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) ने भी ट्वीट कर स्थिति की जानकारी दी और घर से काम करने की सलाह दी. गुरुग्राम के डीसी ने एक्स पर लिखा, "ज़िला प्रशासन जनता से अपील करता है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और प्रशासन के दिशानिर्देशों का पालन करें.

