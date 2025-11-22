scorecardresearch
 

मरे हुए कॉकरोच और ऊपर कीड़े का बुरादा… इस रेस्टोरेंट में मिल रही है अजीबो-गरीब कॉफी

बीजिंग के एक कीट-थीम वाले म्यूज़ियम ने कॉफी को ऐसा ट्विस्ट दिया है, जिसे देखकर सोशल मीडिया भी हैरान है. यहां मिलने वाली कॉफी कोई आम कॉफी नहीं, बल्कि कॉकरोच पाउडर और पीले सूखे मीलवर्म से तैयार की जाती है.

कॉफी का स्वाद खट्टा और हल्का मिट्टी जैसा लगता है (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)
बीजिंग के एक कीट-थीम वाले म्यूजियम ने कॉफी को ऐसा रूप दे दिया है कि देखने वाले दंग रह जा रहे हैं. यहां मिलने वाली कॉफी कोई बारिस्ता की नई रेसिपी नहीं, बल्कि कॉकरोच पाउडर और सूखे कीड़े के लार्वा से तैयार होती है. ऊपर से पीसा हुआ कॉकरोच पाउडर की टॉपिंग और अंदर प्रोटीन-भरे मीलवर्म… और बस, तैयार है चीन की यह अजीबो-गरीब कॉफी, जिसे पीने के लिए सच में हिम्मत चाहिए.


कैसे है इस कॉफी का टेस्ट!

जिन लोगों ने इसे चखा, उन्होंने इसकी टेस्टिंग को एक अनोखा अनुभव बताया. जो लोगों ने इसको टेस्ट किया, उनके मुताबिक इसका स्वाद खट्टा और हल्का मिट्टी जैसा लगता है. कीमत करीब 45 युआन (लगभग 500 रुपये) है, और सोशल मीडिया पर यह कॉफी इसलिए ट्रेंड कर रही है क्योंकि लोग इसे आजमाने की हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहे हैं!

एक से बढ़कर एक ‘कीट-ड्रिंक्स’

यहां सिर्फ कॉकरोच कॉफी ही नहीं, बल्कि मेन्यू में और भी प्रयोग हैं.पिचर प्लांट के पाचक रस वाली कॉफी, जिसका स्वाद दिखने में डरावना लेकिन पीने में सामान्य बताया जाता है.स्पेशल चींटी वाली ड्रिंक, जिसे सिर्फ हैलोवीन पर बेचा गया और चंद घंटों में आउट ऑफ स्टॉक हो गया.कुछ सीमित ड्रिंक्स जिनमें कीड़ों के एक्सट्रैक्ट मिलाए जाते हैं.

देखें वायरल वीडियो

कॉफी किसे पसंद आ रही है?

इस अजीब ड्रिंक को सबसे ज्यादा युवा और व्लॉगर्स ट्राय कर रहे हैं. उनके लिए यह ‘शॉक वैल्यू ड्रिंक’ एक परफेक्ट कंटेंट बन चुकी है. इसके उलट, बच्चों वाले परिवार और सामान्य विजिटर्स इसे दूर से ही नमस्कार कर लेते हैं, क्योंकि कॉकरोच का नाम सुनते ही उनका पेट खराब हो जाता है.लोकल ब्लॉगर चेन शी ने फैंस की डिमांड पर यह कॉफी एक ही बार में पी ली. बाद में अनुभव बताते हुए उन्होंने लिखा कि घिन के बावजूद उन्होंने यह कॉफी पी ली.

कॉकरोच कॉफी अब सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक वायरल चैलेंज बन चुकी है. कोई इसे एडवेंचर मान रहा है, कोई पागलपन, लेकिन इतना साफ है कि कॉफी की दुनिया में चीन ने एक बार फिर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, जिसे भूलना आसान नहीं!


 

