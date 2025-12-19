scorecardresearch
 
CLAT 2026 एग्जाम में टॉपर बनीं गीताली, नहीं हुआ यकीन, रिएक्शन वायरल

CLAT 2026 रिजल्ट का ऐलान हो चुका है. इस बीच एग्जाम में टॉप करने वाली राजस्थान की गीताली गुप्ता का रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग उनके रिएक्शन को देखकर इमोशनल हो रहे हैं. गीताली अपने मोबाइल में रिजल्ट चेक करते ही हैरान हो जाती हैं.

CLAT 2026 परीक्षा में राजस्थान की गीताली ने हासिल किया टॉप रैंक 1.(Photo : insta/@legal_edge) )
देश के प्रसिद्ध और टॉप लॉ कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली एंट्रेंस टेस्ट CLAT 2026 एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कई तरह की रिएक्शन वीडियो वायरल हो रही है. वहीं, इस परीक्षा में टॉप करने वाली राजस्थान की गीताली गुप्ता का भी रिएक्शन वीडियो आग की तरह फैल रहा है. 

वारयल वीडियो में देखा जा रहा है कि गीताली अपने घर के मंदिर के दरवाजे पर बैठी हैं और अपने फोन में रिजल्ट चेक कर रही हैं. इस दौरान वो पूरी तरह चौंक जाती हैं. उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है. उनका ये रिएक्शन दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. 

17 साल की हैं गीताली 

बता दें कि इस एग्जाम में राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की 17 साल की गीताली गुप्ता ने भी हिस्सा लिया था. केवल 17 साल की उम्र में उन्होंनें इस परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया. 119 में से उन्होंने 112.75 अंक हासिल किए हैं. 

रिएक्शन वीडिया वायरल 

टॉपर गीताली का ये वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर खूब प्यार लुटा रहे हैं. बता दें कि जिस कोचिंग से गीताली ने तैयारी की थी, उसी ने इस वीडियो को शेयर किया है. 

भावुक हुआ माहौल 

वीडियो में गीताली अपने घर के मंदिर के सामने फर्श पर बैठी हैं और तनाव में अपने फोन में रिजल्ट देख रही हैं. जैसे ही कोड लोड होता है, तनाव अविश्वास में बदल जाता है और फिर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. यह जानकर की उन्हें सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिला है. जब वह इमोशनल होकर रोने लगती हैं, तो उनकी मां उन्हें गले लगा लेती हैं. 

सालों की मेहनत का नतीजा

गीताली की इस उपलब्धि के पीछे सालों की मेहनत छुपी हुई है. इसकी शुरुआत उन्होंने कक्षा 11 में कर दी थी. उन्हें पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश समेत कई सबजेक्ट में अच्छी समझ हैं. 

लोग दे रहे हैं बधाई 

वीडियो वायरल होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर गीताली के परिवार के इमोशनल और सपोर्टिव इनवारमेंट की खूब तारीफ कर रहे हैं. इस दौरान एक यूजर ने लिखा कि इतने लंबे समय के बाद एक महिला ने AIR 1 हासिल किया है, बधाई हो. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि यह वाकई दिल को छू लेने वाला पल था.       

