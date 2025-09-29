अंधेरे कुएं में 54 घंटे! मच्छरों और सांपों के बीच फंसी रही महिला … रेस्क्यू टीम ने ऐसे निकाला बाहर

चीन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 48 साल की महिला 54 घंटे तक एक कुएं में फंसी रही. थकान, मच्छरों और पानी के सांपों से लड़ते हुए उसने हार नहीं मानी और आखिरकार रेस्क्यू टीम ने उसे जिंदा बाहर निकाल लिया.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह हादसा 13 सितंबर को हुआ. क्वानझोउ के पास रहने वाली चिन नाम की महिला जंगल में टहलने गई थी. इसी दौरान वह घास-फूस से ढंके एक गहरे कुएं में गिर गई. घर न लौटने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू की और 15 सितंबर को बेटे ने जिनजियांग रुइतोंग ब्लू स्काई इमरजेंसी रेस्क्यू सेंटर से मदद मांगी.

ड्रोन और 10 लोगों की टीम ने शुरू किया सर्च

10 सदस्यीय टीम ने ड्रोन और थर्मल इमेजिंग तकनीक की मदद से खोज शुरू की. दोपहर करीब 1:45 बजे कुएं से धीमी आवाज सुनाई दी. झाड़ियों को हटाने पर चिन दिखाई दी, जो पानी में कमर तक डूबी हुई थी और फिसलन भरी दीवार की दरारों को पकड़कर जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी.

हिम्मत और जुगाड़ से बचाई जान

महिला ने बताया कि शुरुआती घंटों तक वह तैरती रही. कुआं ऊपर से संकरा और नीचे से चौड़ा था, इसलिए बाहर निकलना असंभव था. ऐसे में उसने पत्थरों को दरारों में फंसाकर अस्थायी पायदान बना लिए और खुद को थामे रखा.उसने कहा कि कई बार मैं पूरी तरह टूट गई. कुएं के नीचे घुप्प अंधेरा था, मच्छरों की भरमार थी और पानी में कुछ सांप भी तैर रहे थे. एक बार एक सांप ने मेरे हाथ पर काट भी लिया, लेकिन वह जहरीला नहीं था, वरना शायद मैं बच नहीं पाती.

परिवार ने दी हिम्मत

चिन ने बताया कि उसके बूढ़े माता-पिता और हाल ही में यूनिवर्सिटी गई बेटी का ख्याल उसे हिम्मत देता रहा.उसने कहा कि मैं हार मानकर उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती थी.रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकालने के बाद उसे जिनजियांग सिटी हॉस्पिटल और फिर क्वानझोउ फर्स्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया. जांच में पता चला कि उसकी दो पसलियां टूट चुकी थीं और दीवार पकड़ने से हाथों पर गंभीर चोटें आई थीं. हालांकि, डॉक्टरों ने बताया कि हालत स्थिर है और जल्द ही वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी.

इस साहसिक कहानी ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। लोग महिला की हिम्मत और धैर्य की तारीफ कर रहे हैं और इसे इंसानी जज्बे की मिसाल बता रहे हैं।

