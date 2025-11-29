नई 'बेटी' की तलाश में 76 वर्षीय महिला, घर- सैलरी देने को तैयार, अपनी बेटियों से नहीं मिला सहारा

चीन के हेनान प्रांत में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की कहानी इन दिनों खूब चर्चा में है. 76 साल की मा (बदला हुआ नाम) की उम्र बढ़ रही है और अब उन्हें सहारे की जरूरत है. लेकिन उनकी अपनी दोनों बेटियां उनकी मदद नहीं कर पा रहीं-एक बेटी उनसे बात भी नहीं करती, और दूसरी मानसिक रूप से कमजोर है, जो अपनी देखभाल भी नहीं कर सकती.

और पढ़ें

देखभाल के लिए बेटी की तलाश

मा खुद अस्थमा से परेशान हैं और ज़्यादा चल-फिर भी नहीं पाती. इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वे किसी लड़की या महिला को अपनी “बेटी” की तरह अपनाना चाहती हैं—जो उनकी देखभाल कर सके, रोजमर्रा के कामों में मदद करे और अस्पताल ले जा सके. मा चाहती हैं कि कोई उन्हें अपनाए, और बदले में वे उस महिला को काफी कुछ देने को तैयार हैं- अपने दो फ्लैटों में से एक फ्लैट, हर महीने 3,000युआन (लगभग 420 डॉलर) सैलरी और अपनी सेविंग देने को तैयार हैं.. यानी वह चाहती हैं कि उनकी देखभाल करने वाली को घर और आर्थिक सुरक्षा दोनों मिलें.

बड़ी बेटी ने क्यों दूरी बना ली?

मा का कहना है कि बड़ी बेटी उनसे इसलिए नाराज है क्योंकि पोती की परवरिश को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था. बड़ी बेटी बेरोजगार है और कहती है कि वह अपनी मां का खर्च नहीं उठा सकती. उसने साफ कहा- मां के फैसलों से उसका कोई लेना-देना नहीं है.

Advertisement

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग बातें कह रहे हैं. कुछ लोगों को लगा कि यह ऑफर काफी अच्छा है. घर, पैसा और नौकरी एक साथ मिल रहे हैं. लेकिन कई लोग शक भी कर रहे हैं. उनका कहना है कि “शायद यह महिला अपनी और अपनी छोटी बेटी, दोनों की देखभाल के लिए किसी को ढूंढ रही है. अगर वह अपनी असली बेटी को भी संपत्ति नहीं दे रही, तो नई ‘बेटी’ के साथ कैसा व्यवहार करेगी?” यानी लोगों के मन में दिलचस्पी भी है और चिंता भी.

कानूनी विशेषज्ञ की राय

हेनान की वकील शी जुनकी ने बताया कि मां की देखभाल करना उनकी बड़ी बेटी की कानूनी जिम्मेदारी है. वह इस जिम्मेदारी से पूरी तरह पीछा नहीं छुड़ा सकती. अगर कोई दूसरी महिला “नई बेटी” बनकर उनकी देखभाल करना चाहती है, तो दोनों को एक लिखित समझौता करना होगा. इस समझौते में साफ-साफ लिखा होगा कि वह महिला क्या-क्या जिम्मेदारियां निभाएगी और बदले में उसे क्या मिलेगा. इससे आगे चलकर किसी भी तरह का कानूनी झगड़ा या विवाद नहीं होगा.

---- समाप्त ----