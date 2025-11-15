scorecardresearch
 

हाई-पेइंग नौकरी गई, कमाई घटी और पत्नी छोड़कर चली गई, चीन के शख्स की कहानी वायरल

एक चीनी लॉ ग्रेजुएट ने बताया कि उसकी आमदनी घटने के बाद उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया. उसका दावा है कि पत्नी को उससे नहीं, बल्कि उसकी दौलत से प्यार था.

कई यूजर्स ने इसे 'मॉडर्न लव की कड़वी सच्चाई' बताया (Photo: Representational image – AI)
चीन में एक शख्स की कहानी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. ये कहानी प्यार, पैसों और एक दर्दनाक सच्चाई की. झेजियांग यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट क्यानकियान अपनी हाई-पेइंग नौकरी खोने के बाद फूड डिलीवरी राइडर बन गए… और इसी के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया.

50,000 युआन सैलरी से 10,000 युआन तक

South China Morning Post की रिपोर्ट के अनुसार, पहले क्यानकियान एक सरकारी कंपनी में व्हाइट-कॉलर कर्मचारी थे और हर महीने 50,000 युआन (58 लाख सालाना रुपया) कमाते थे.लेकिन नौकरी जाने के बाद उनकी कमाई घटकर 10,000 युआन रह गई-यानी 80% से ज्यादा की गिरावट. इसके कुछ समय बाद पत्नी ने तलाक की मांग कर दी.

'उसे मुझसे नहीं, मेरे पैसे से प्यार था'

लोकल मीडिया से बात करते हुए क्यानकियान  ने कहा,वह वो महिला थी जिसे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया। लेकिन बाद में समझ आया.उसे मैं नहीं, मेरी कमाई पसंद थी.उन्होंने बताया कि पत्नी हमेशा महंगे कपड़े, कई रंगों में एक जैसे आउटफिट, 15,000 युआन के डिज़ाइनर बैग, हाई-एंड स्किनकेयर, सप्लिमेंट्स और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट पर पैसा उड़ाती थी और पूरा खर्च वही उठाते थे.

गेम खेलते हुए हुई थी मुलाकात

दोनों की मुलाकात ऑनलाइन गेम से हुई थी. क्यानकियान का दावा है कि पत्नी की पसंदगी उसकी पर्सनैलिटी नहीं, बल्कि उसकी खर्च करवाने की क्षमता थी.उन्होंने कहा, मैं खुद भी उसकी खूबसूरती में खो गया था. उस वक्त बस शादी करनी थी.ये सोचने की जरूरत ही नहीं समझी कि वो मुझे चाहती भी है या नहीं.

पति की कमाई पर चलता था पूरा खर्च

SCMP की रिपोर्ट के मुताबिक, पत्नी ने कभी काम नहीं किया और उसकी पूरी आलीशान लाइफस्टाइल क्यानकियान ही फंड करते थे. वह अक्सर एक ही कपड़े के कई रंग खरीदती थी. उसने दो बार 15,000 युआन (2,100 डॉलर से ज्यादा) के डिज़ाइनर बैग भी खरीदे थे.

रिपोर्ट के अनुसार- वह हाथ-पैरों पर भी महंगी हाई-एंड फेस क्रीम लगाती थी. फिगर बनाए रखने के लिए कॉस्टली सप्लिमेंट्स लेती थी और कई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी करवा चुकी थी.

