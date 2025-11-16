scorecardresearch
 

Feedback

चीन में वायरल हुआ ‘गले मिलने’ का बिजनेस, महिलाएं क्यों कर रहीं बुकिंग?

सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को लेकर जोरदार चर्चा है और हर दिन सैकड़ों पोस्ट वायरल हो रहे हैं. चीन के बड़े शहरों में इन दिनों एक अनोखा और तेजी से बढ़ता सोशल ट्रेंड सुर्खियों में है. नाम है-'मैन मम'.

Advertisement
X
‘मैन मम’ को चैट ऐप्स के जरिए बुक किया जाता है (Representative Image – AI Generated)
‘मैन मम’ को चैट ऐप्स के जरिए बुक किया जाता है (Representative Image – AI Generated)

चीन के बड़े शहरों में इन दिनों एक अनोखा और तेजी से बढ़ता सोशल ट्रेंड सुर्खियों में है. नाम है-मैन मम’. इस ट्रेंड में जिम-ट्रेंड युवा पुरुष महिलाओं को गैर-रोमांटिक, सुरक्षित और सीमित समय का ‘हग थेरेपी’ सेशन देते हैं. इसकी कीमत 20 से 50 युआन (लगभग 250–600 रुपए) रखी गई है. सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को लेकर चर्चा इतनी बढ़ चुकी है कि हर दिन सैकड़ों पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता का दायरा लगातार विस्तार कर रहा है.

कैसे शुरू हुआ 'मैन मम' ट्रेंड?
 
यह चलन तब शुरू हुआ जब एक चीनी कॉलेज छात्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह थीसिस के प्रेशर में टूट रही थी. उसी दौरान उसने एक दोस्त को गले लगाया और तुरंत सुकून महसूस किया. इसी अनुभव को उसने ऑनलाइन साझा किया, और हैरानी की बात यह रही कि उसकी पोस्ट पर 1 लाख से ज्यादा कमेंट आए. लोगों ने ‘हग थेरेपी’ की बात करना शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में यह आइडिया चैट ग्रुप्स से निकलकर एक पेड सर्विस में बदल गया, जिससे इसका दायरा और भी बढ़ गया.

5 मिनट का हग, खर्च 600 रुपये!
 ‘

सम्बंधित ख़बरें

वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- भगवान वेंकटेश्वर के रुप में आए व्यक्ति को खुश होना चाहिए कि श्री वेंकटेश्वर दयालु और क्षमाशील हैं. ( Photo: namma_bengaluru25)
जब 'भगवान वेंकटेश्वर'  पहुंचे नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने! वीडियो हुआ वायरल 
chinese-law-graduate-says-wife-left-him-after-income-fell-loved-money
हाई-पेइंग नौकरी गई, कमाई घटी और पत्नी छोड़कर चली गई 
एक वीडियो में एक कुली को तेज चलती ट्रेन के पीछे दौड़ते हुए देखा गया, जो अपनी मेहनत के पैसे लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन यात्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. (Photo: taaza_today)
चलती ट्रेन के पीछे दौड़ते कुली का वीडियो वायरल, यात्री ने नहीं दिए सामान के पैसे, लोगों ने दिखाया गुस्सा 
Pakistan editorial mistake, unedited ChatGPT prompt
पाकिस्तान के अखबार ने कर दी ऐसी गलती, अब हर जगह हो रही किरकिरी 
Chinese man ruined by wife spending
महंगे क्रीम पर खर्च करती थी पत्नी, पति हुआ कंगाल... बना डिलीवरी ड्राइवर 

मैन मम’ को चैट ऐप्स के जरिए बुक किया जाता है, जहां 5 मिनट का सेशन 20–50 युआन में मिलता है. ये मुलाकातें आमतौर पर पार्क, मेट्रो स्टेशन या शॉपिंग मॉल जैसे पब्लिक स्पेस में होती हैं. कई पुरुष तो सड़कों पर बोर्ड लेकर खड़े दिखते हैं, जिन पर लिखा होता है—“50 युआन for 5 minutes”. इससे साफ है कि यह सेवा अब अनौपचारिक कोशिशों से आगे बढ़कर एक संगठित माइक्रो-इंडस्ट्री का रूप ले चुकी है.

Advertisement

ये सेशन पूरी तरह प्लैटॉनिक, सुरक्षित और समय-सीमित होते हैं, और इसी भरोसे के कारण महिलाएं इन्हें अपनाने लगी हैं. चीन की युवा महिलाएं सोशल मीडिया पर बताती हैं कि ओवरटाइम, थकान, अकेलापन और लगातार बढ़ते स्ट्रेस के बीच कुछ मिनट का हग उन्हें हल्का महसूस कराता है. यही अनुभव इस सर्विस की बढ़ती डिमांड की बड़ी वजह बन गया है.

एक महिला ने SCMP को बताया कि तीन घंटे के ओवरटाइम के बाद मिला एक हग उसके लिए ऐसा था जैसे तनाव अचानक उतर गया हो. ऐसे अनुभव इस बात को मजबूती देते हैं कि यह ट्रेंड सिर्फ एक सोशल मीडिया फैड नहीं, बल्कि लोगों की भावनात्मक जरूरतों से जुड़ा मसला बन चुका है.

कौन हैं ‘मैन मम’? 

पहले यह शब्द जिम में वर्कआउट करने वाले मस्क्युलर लड़कों के लिए इस्तेमाल होता था. अब इसका अर्थ बदल गया है और यह ऐसे पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका शरीर चौड़ा हो, स्वभाव शांत और धैर्यपूर्ण हो, बातचीत कोमल हो और उनमें एक तरह की भावनात्मक गर्माहट हो. इन गुणों के कारण लोग इन्हें सहजता से स्वीकार कर लेते हैं. यही वजह है कि कुछ शहरों में लंबी और एथलेटिक महिलाएं भी यही सेवा दे रही हैं.

नया रोजगार

कमाई और भावनात्मक संतुष्टि दोनों इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रहे हैं. एक हग-प्रोवाइडर के मुताबिक उसने 34 हग देकर 1,758 युआन कमाए. कई युवा बताते हैं कि वे सिर्फ पैसे के लिए यह काम नहीं करते, बल्कि इसलिए भी करते हैं क्योंकि किसी का मानसिक बोझ हल्का करने में उन्हें खुशी मिलती है. कई ग्राहक तो कॉफी या छोटे गिफ्ट देकर अपनी कृतज्ञता भी जताते हैं, जिससे रिश्तों में भरोसा और अपनापन बढ़ता है.

Advertisement

विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रेंड चीन के युवाओं के बढ़ते अकेलेपन, रोजगार की अनिश्चितता, हाई लिविंग कॉस्ट और अकादमिक प्रेशर की गहरी तस्वीर पेश करता है. ऑनलाइन दुनिया में हजारों दोस्त होने के बावजूद वास्तविक जीवन में लोग पहले से ज्यादा अकेला महसूस कर रह हैं, और ‘मैन मम’ जैसे ट्रेंड उसी खालीपन का परिणाम बनकर तेजी से उभर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement