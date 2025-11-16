चीन में वायरल हुआ ‘गले मिलने’ का बिजनेस, महिलाएं क्यों कर रहीं बुकिंग?

चीन के बड़े शहरों में इन दिनों एक अनोखा और तेजी से बढ़ता सोशल ट्रेंड सुर्खियों में है. नाम है-मैन मम’. इस ट्रेंड में जिम-ट्रेंड युवा पुरुष महिलाओं को गैर-रोमांटिक, सुरक्षित और सीमित समय का ‘हग थेरेपी’ सेशन देते हैं. इसकी कीमत 20 से 50 युआन (लगभग 250–600 रुपए) रखी गई है. सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को लेकर चर्चा इतनी बढ़ चुकी है कि हर दिन सैकड़ों पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता का दायरा लगातार विस्तार कर रहा है.

कैसे शुरू हुआ 'मैन मम' ट्रेंड?



यह चलन तब शुरू हुआ जब एक चीनी कॉलेज छात्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह थीसिस के प्रेशर में टूट रही थी. उसी दौरान उसने एक दोस्त को गले लगाया और तुरंत सुकून महसूस किया. इसी अनुभव को उसने ऑनलाइन साझा किया, और हैरानी की बात यह रही कि उसकी पोस्ट पर 1 लाख से ज्यादा कमेंट आए. लोगों ने ‘हग थेरेपी’ की बात करना शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में यह आइडिया चैट ग्रुप्स से निकलकर एक पेड सर्विस में बदल गया, जिससे इसका दायरा और भी बढ़ गया.

5 मिनट का हग, खर्च 600 रुपये!

‘

मैन मम’ को चैट ऐप्स के जरिए बुक किया जाता है, जहां 5 मिनट का सेशन 20–50 युआन में मिलता है. ये मुलाकातें आमतौर पर पार्क, मेट्रो स्टेशन या शॉपिंग मॉल जैसे पब्लिक स्पेस में होती हैं. कई पुरुष तो सड़कों पर बोर्ड लेकर खड़े दिखते हैं, जिन पर लिखा होता है—“50 युआन for 5 minutes”. इससे साफ है कि यह सेवा अब अनौपचारिक कोशिशों से आगे बढ़कर एक संगठित माइक्रो-इंडस्ट्री का रूप ले चुकी है.

ये सेशन पूरी तरह प्लैटॉनिक, सुरक्षित और समय-सीमित होते हैं, और इसी भरोसे के कारण महिलाएं इन्हें अपनाने लगी हैं. चीन की युवा महिलाएं सोशल मीडिया पर बताती हैं कि ओवरटाइम, थकान, अकेलापन और लगातार बढ़ते स्ट्रेस के बीच कुछ मिनट का हग उन्हें हल्का महसूस कराता है. यही अनुभव इस सर्विस की बढ़ती डिमांड की बड़ी वजह बन गया है.

एक महिला ने SCMP को बताया कि तीन घंटे के ओवरटाइम के बाद मिला एक हग उसके लिए ऐसा था जैसे तनाव अचानक उतर गया हो. ऐसे अनुभव इस बात को मजबूती देते हैं कि यह ट्रेंड सिर्फ एक सोशल मीडिया फैड नहीं, बल्कि लोगों की भावनात्मक जरूरतों से जुड़ा मसला बन चुका है.

कौन हैं ‘मैन मम’?

पहले यह शब्द जिम में वर्कआउट करने वाले मस्क्युलर लड़कों के लिए इस्तेमाल होता था. अब इसका अर्थ बदल गया है और यह ऐसे पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका शरीर चौड़ा हो, स्वभाव शांत और धैर्यपूर्ण हो, बातचीत कोमल हो और उनमें एक तरह की भावनात्मक गर्माहट हो. इन गुणों के कारण लोग इन्हें सहजता से स्वीकार कर लेते हैं. यही वजह है कि कुछ शहरों में लंबी और एथलेटिक महिलाएं भी यही सेवा दे रही हैं.

नया रोजगार

कमाई और भावनात्मक संतुष्टि दोनों इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रहे हैं. एक हग-प्रोवाइडर के मुताबिक उसने 34 हग देकर 1,758 युआन कमाए. कई युवा बताते हैं कि वे सिर्फ पैसे के लिए यह काम नहीं करते, बल्कि इसलिए भी करते हैं क्योंकि किसी का मानसिक बोझ हल्का करने में उन्हें खुशी मिलती है. कई ग्राहक तो कॉफी या छोटे गिफ्ट देकर अपनी कृतज्ञता भी जताते हैं, जिससे रिश्तों में भरोसा और अपनापन बढ़ता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रेंड चीन के युवाओं के बढ़ते अकेलेपन, रोजगार की अनिश्चितता, हाई लिविंग कॉस्ट और अकादमिक प्रेशर की गहरी तस्वीर पेश करता है. ऑनलाइन दुनिया में हजारों दोस्त होने के बावजूद वास्तविक जीवन में लोग पहले से ज्यादा अकेला महसूस कर रह हैं, और ‘मैन मम’ जैसे ट्रेंड उसी खालीपन का परिणाम बनकर तेजी से उभर रहे हैं.

