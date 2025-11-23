शख्स ने जीता सबसे ज्यादा देर तक लेटे रहने का कॉम्पिटीशन, इतनी घंटे बेड पर पड़ा रहा

चीन में गद्दा बनाने वाली एक कंपनी ने अपने कैंपेनिंग के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया था. इस कॉम्पिटीशन को लाइव स्ट्रीम किया गया. इस खेल में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को बस गद्दे पर लेटे रहना था. सबसे ज्यादा समय तक लेटे रहने वाले को विजेता माना जाता.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रतियोगिता को सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्म पर कंपनी ने अपने प्रचार के लिए लाइव -स्ट्रीम किया. इस खेल ने लाखों दर्शकों को आकर्षित किया.

इस शख्स ने जीती प्रतियोगिता

इस खेल में भाग लेने वाले 23 साल के एक शख्स को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया. यह शख्स लगातार 33 घंटे और 35 मिनट तक गद्दे पर लेटा रहा. शियाओक्सियांग मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, एक घरेलू गद्दा ब्रांड ने यह प्रतियोगिता 15 नवंबर को सुबह 10.18 बजे उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया के बाओटौ स्थित एक शॉपिंग सेंटर में शुरू की.

इस खेल का शीर्षक लोकप्रिय शब्द "लेटे रहने" से लिया गया है. इसे चीनी में तांग पिंग के नाम से जाना जाता है. यह उस मानसिकता को दर्शाता है जो कठिन मेहनत को अस्वीकार करती है तथा न्यूनतम काम करने को प्राथमिकता देती है, जो भारी सामाजिक दबाव और कठिन नौकरी बाजार के कारण युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गई है.

ये थे खेल के नियम

प्रतियोगिता में, जो भी व्यक्ति गद्दे पर बिना बैठे, गद्दे को छोड़े या शौचालय जाए सबसे लंबे समय तक लेटा रह सकता है, वही विजेता बनता. प्रतियोगियों को सिर्फ करवटें बदलने, किताबें पढ़ने और अपने मोबाइल फोन से खेलने की अनुमति थी. उन्हें टेकअवे उत्पाद ऑर्डर करने और पेट के बल लेटकर खाना खाने की भी अनुमति थी.

इसमें भाग लेने वाले अधिकांश लोगों ने शौचालय की समस्या से बचने के लिए डायपर पहन रखे थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 240 लोगों ने इसमें भाग लिया, जिनमें से 186 ने एक दिन के भीतर ही धूम्रपान के लिए इसे छोड़ दिया.

इतने घंटे बेड पर लगातार लेटा रहा

33 घंटे और 9 मिनट बीत जाने के बाद भी केवल तीन लोग टिके रहे. आयोजकों ने कठिनाई का स्तर बढ़ाते हुए शेष तीन लोगों को एक साथ अपने हाथ और पैर उठाने को कहा, जो व्यक्ति सबसे लंबे समय तक ऐसा करने में सक्षम रहा, उसे विजेता घोषित किया गया.

अंत में, 23 साल का एक युवक ही प्रतियोगिता में सबसे लंबे समय तक हर कठिनाईयों और शर्तों को पूरा करने में सफल रहा. उन्होंने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे प्रतियोगिता का लिंक भेजा था और सुझाव दिया कि मैं इसमें भाग लूं.

जीतने वालों को मिले इतने पैसे

मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी. प्रतियोगिता के बीच में ही मैंने सोचा कि हार मान लूं. लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे आगे बढ़ने को कहा. शीर्ष तीन विजेताओं को पुरस्कृत किया गया. तीसरे नंबर पर रहने वाले को 1000 युआन (140 डॉलर), दूसरे विजेता को 2,000 युआन (280 डॉलर) और पहला स्थान पाने वाले को 3,000 युआन (420 अमेरिकी डॉलर) यानी करीब 37 हजार रुपये मिले.

पहले स्थान पर रहने वाले विजेता ने कहा कि मैं इस पैसे से अपने दोस्तों को हॉटपॉट डिनर खिलाऊंगा. वे प्रतियोगिता के बीच में ही मुझसे मिलने आए थे और मेरे लिए खाने-पीने की चीजे लेकर आए थे.

