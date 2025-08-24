scorecardresearch
 

होटल के कमरे में गर्लफ्रेंड से मिलने गया था शख्स, अंदर हो गई मौत... कोर्ट ने महिला पर लगाया इतना जुर्माना

होटल के कमरे में गर्लफ्रेंड से मिलने गए एक शख्स की मौत हो गई. इसके बाद परिवार ने उस महिला पर मुकदमा किया. कोर्ट ने महिला को सजा देने के बजाय उसे परिवार वाले को हर्जाना देने का आदेश दिया है.

होटल के कमरे में गर्लफ्रेंड से मिलने गए शख्स की मौत होने पर कोर्ट ने महिला पर जुर्माना लगाया (Photo - AI Generated)
चीन में एक शादीशुदा व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने होटल पहुंचा. कमरे में पहुंचने के बाद दोनों में रोमांस शुरू हुआ और फिर कुछ ही देर में शख्स की मौत हो गई. इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने महिला को लापरवाही का दोषी मानते हुए उस पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया. 

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार,  66 साल का एक शख्स होटल के कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था. कमरे के अंदर ही उसकी मौत हो गई. वह पहले से ही शादीशुदा और बाल-बच्चेदार था. इसके बावजूद उसका एक महिला से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. परिवार ने उसकी गर्लफ्रेंड पर मुकदमा कर मुआवजे की मांग की है.    

हार्ट अटैक से हुई थी शख्स की मृत्यु
रेड स्टार न्यूज के अनुसार, स्थानीय अस्पताल द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के अनुसार, उस शख्स की मृत्यु का कारण तीव्र मायोकार्डियल इन्फार्क्शन (दिल का दौरा) था. अपनी मृत्यु से कुछ घंटे पहले, उसने 24 जुलाई, 2024 को दक्षिणी चीन के गुआंग्शी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र के पिंगनान काउंटी के एक होटल में अपने प्रेमिका से मिलने गया था.

वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान शख्स की गर्लफ्रेंड ने बताया कि झोउ और वह 1980 के दशक में एक कारखाने में साथ काम करते थे. 2023 में एक पार्टी में उनकी फिर से मुलाक़ात हुई. उसके बाद से दोनों का मिलने-जुलने का सिलसिला शुरू हो गया था. 

महिला की नींद खुली तो बेजान पड़ा था प्रेमी 
24 जुलाई 2024 को झोउ नाम के एक शख्स ने एक होटल में चेक-इन किया. कमरे में पहले से उसकी गर्लफ्रेंड मौजूद थी. दोनों ने साथ रात बिताया. सुबह जब महिला की नींद खुली तो झोउ बेजान पड़ा था. कोर्ट में महिला ने बताया कि यह सोचकर कि झोउ मर गया है, मैं भयभीत हो गई.  उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे.

चूंकि उसे उच्च रक्तचाप है, महिला को हाई बीपी की समस्या थी. इसलिए वह पहले घर गई और अपना बीपी कम करने के लिए कुछ दवाईयां ली. जब वह होटल वापस लौटी और वह कमरा नहीं खोल सकी. जहां वह झोउ के साथ थी, तो उसने होटल के एक कर्मचारी से दरवाजा खोलने में मदद मांगी.

कमरे में घुसने पर उन्होंने पाया कि झोउ ने उनके चिल्लाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. होटल कर्मचारी ने एम्बुलेंस और पुलिस को बुलाया. डॉक्टरों और पुलिस अधिकारियों ने बाद में पुष्टि की कि झोउ की मृत्यु हो चुकी है.

अब महिला अपने प्रेमी के परिवार को देगी 7.5 लाख रुपये
परिवार ने अदालत में 77,000 अमेरिकी डॉलर यानी की 67 लाख रुपये  मुआवजे की मांग की  थी. अब अदालत ने अंतिम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि उन्हें केवल 8,600 अमेरिकी डॉलर यानी 7.5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.

मौत के लिए प्रेमिका जिम्मेदार नहीं
अदालत ने फैसला सुनाया कि झोउ की मौत उसकी पहले से मौजूद बीमारियों के कारण हुई थी. इसलिए वह अपनी मौत का खुद जिम्मेदार था. अदालत ने यह भी कहा कि उसकी प्रेमिका कमरे से बाहर चली गई और एक घंटे बाद वापस लौटी, जिससे उसे बचाने का सबसे अच्छा समय चूक गया.इसके अलावा,वह यह जानते हुए कि  झोउ विवाहित है. उसके साथ प्रेम-प्रसंग में रही. उसने सार्वजनिक व्यवस्था और अच्छे रीति-रिवाजों का उल्लंघन किया है.

