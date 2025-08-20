गर्लफ्रेंड ने प्रेमी को बेचा...11 लाख रुपये में साइबर क्राइम गैंग से किया सौदा, ऐसे घर लौटा लड़का

चीन से 19 साल के एक लड़के को 17 साल की लड़की बहला-फुसलाकर म्यांमार ले आई. फिर उसे साइबर स्कैमर गिरोह के हाथों बेच दिया. इस एवज में लड़की को 10 हजार पाउंड करीब 11 लाख रुपये मिले.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के झानजियांग निवासी, 19 साल के एक लड़के को एक 17 साल की गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया और उसे एक म्यांमार के एक ऑनलाइन स्कैमर गैंग के पास बेच दिया. यह कथित तौर पर एक हनीपोट योजना का हिस्सा था.

साइबर क्राइम गिरोह से किया बॉयफ्रेंड का सौदा

म्यांमार के साइबर क्राइम गिरोह ने लड़के को काफी टॉर्चर किया. इस वजह से उसका वजन दर्जनों पाउंड कम हो गया और उसकी सुनने की शक्ति भी कम हो गई. बाद में परिवार को उसकी वापसी के लिए भारी फिरौती देने पर मजबूर होना पड़ा. तब जाकर वह घर लौट सका.

परिवार वालों के अनुसार, स्कैमर लड़के से 20-20 घंटे काम करवाते थे और ऐसा नहीं करने पर उसकी पिटाई करते थे. लड़के को जबरन लोगों को ऑनलाइन ठगने के लिए मजबूर किया जाता था. उस युवक की बहन ने चीनी मीडिया को बताया कि दोनों की मुलाकात पिछले साल एक बिलियर्ड हॉल में हुई थी.

परिवार के कारोबार में मदद के नाम पर ले गई थी म्यांमार

उसने अपने भाई की गर्लफ्रेंड को एक उत्साही युवती बताया, जो फैशनेबल दिखना पसंद करती थी. उस युवती ने दावा किया कि वह दक्षिण-पूर्व चीन के फुजियान प्रांत की रहने वाली है और उसके माता-पिता कामयाब बिजनेसमैन हैं. उसके परिवार ने कई जगहों पर निवेश किया हुआ है.

लड़की अपने प्रेमी को म्यांमार में अपने परिवार के कारोबार के बारे में नियमित रूप से बताती रहती थी और आखिरकार उसे वहां काम करने के लिए राजी कर लिया. वह अपनी प्रेमिका के साथ अपने परिवार को बताए बिना थाईलैंड गया और फिर पड़ोसी देश म्यांमार चला गया.

फोन और पासपोर्ट कर लिया था जब्त

युवक की बहन ने कहा कि भाई की प्रेमिका ने उसे साइबर क्राइम गिरोह को बेच दिया था. जहां उसका फोन और पासपोर्ट छीन लिया गया था. पूरे दिन कंप्यूटर पर उससे लोगों को ठगने का काम कराया जाता था.

एक छोटे से अंधेरे कमरे में ले जाकर लोहे की छड़ों से कानों और कूल्हों पर मारा जाता था. उसे दिन में 16 से 20 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और भूखा रखा जाता था.

फिरौती देकर वापस आया लड़का

लड़के के परिवार ने 350,000 युआन (£36,000) का भुगतान किया और वह इस साल जून में घर वापस आ गया. थाईलैंड में दस दिन की छुट्टियां बिताने के बाद चीन पहुंचने पर युवक की प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

