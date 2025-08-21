scorecardresearch
 

चीन में बने हैं नकली ऑफिस, जॉब के फील के लिए जाते हैं बेरोजगार... फेक कुर्सी, केबिन सब मिलेंगे!

चीन में ऐसी कंपनियां तेजी से उभर रही हैं, जो बेरोजगार लोगों को असली नौकरी का अहसास दिलाने के लिए नकली ऑफिस और उससे जुड़ी सारी सुविधाएं मुहैया कराती हैं. इसके लिए प्रतिदिन 5 से 7 डॉलर के हिसाब से चार्ज भी करती है.

चीन में बेरोजगार लोग नकली कंपनियों में पैसा देकर असली जॉब का अनुभव लेने जाते हैं (Photo - AI Generated)
चीन की 'नकली नौकरी' देने वाली कंपनियां 4 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन के हिसाब से बेरोजगारों को एक ऑफिस मुहैया करा रही हैं. जहां लोग एम्प्लोयी बनकर जाते हैं और नौकरी करने का नाटक करते हैं. नकली ऑफिस में एक कॉरपोरेट दफ्तर जैसी सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं.  

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक,  चीन में ऐसी फर्जी नौकरी दिलाने वाली कंपनियां उभर रही हैं जो बेरोजगार लोगों को कम कीमत पर नौकरी दिलाने का नाटक करती हैं.

एक दिन का 500 रुपये है चार्ज 
यह प्रवृत्ति विशेष रूप से प्रथम और द्वितीय श्रेणी के शहरों में प्रचलित है. जहां लोग ऑफिस स्पेस किराए पर लेते हैं और उसे "नकली कॉरपोरेट दफ्तर" में बदल देते हैं.वे आमतौर पर लोगों से प्रतिदिन 30 से 50 युआन (4 से 7 अमेरिकी डॉलर) यानी 500 से 700 रुपये के बीच शुल्क लेते हैं.

वहीं नकली नौकरी की सुविधा मुहैया कराने वाली कंपनियां नकली ऑफिस के लिए मासिक पैकेज की सुविधा देते हैं. इससे बेरोजगार लोगों के लिए प्रतिदिन का शुल्क कम हो जाता है.

नकली इंटरव्यू भी कराती है ये कंपनियां
चेन यिंगजियान पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत के हांग्जो में ऐसी ही एक कंपनी के मालिक हैं. चेन ने बताया कि वह नकली साक्षात्कार आयोजित करते हैं. इसके बाद वह नकली ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए नियम कानून भी बनाते हैं.  जैसे सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करना, कार्यालय में धूम्रपान निषेध और कार्यालय रोमांस निषेध.

चेन यिंगजियान की नकली कार्य कंपनी उन लोगों के लिए वास्तविक नौकरी का अवसर भी प्रदान कर सकती है, जो चेन के साथ घुल-मिल जाते हैं, जो कई अन्य व्यवसाय भी चलाते हैं.

मुफ्त इंटरनेट और एसी के लिए भी इन दफ्तरों में जा रहे लोग
एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे लगता है कि गर्मियों में मुफ़्त इंटरनेट और एयर कंडीशनिंग के लिए ही सही, यह सौदा सार्थक है. अगर हमें वहां समान विचारधारा वाले लोग मिलें, तो यह और भी बेहतर सौदा होगा.

एक अन्य ने कहा कि मैंने पाया कि नकली कार्यालय में मैं बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाता हूं.मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं दिखावा करना बंद कर दूंगा और असली नौकरी पा लूंगा.

नौकरी के दबाव से बचने के लिए मानते हैं इसे अच्छा विकल्प
कई नकली जॉब देने वाली कंपनियां भी फर्जी हैं और आधिकारिक तौर पर पंजीकृत नहीं हैं.कुछ लोग ऑफिस स्पेस किराये पर देने वाली कंपनी के तौर पर ऐसी सर्विस दे रहे हैं.  वहीं काफी सारे बेरोजगार लोग नौकरी की तलाश के दबाव से बचने के लिए नकली ऑफिसों को सुरक्षित मानते हैं. क्योंकि यहां लोग पैसे देकर नौकरी करने का नाटक करते हैं और इन नकली ऑफिसों में पड़े रहते हैं. 

ऐसे काम के लिए भी इस्तेमाल हो रहे नकली ऑफिस
एक युवती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए वीडियो शूट करने के लिए ऐसी नकली ऑफिस में सिर्फ एक दिन काम किया. उसने ऑफिस में अपनी एक सेल्फी ली और अपनी मां को भेजकर दिखाया कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है.

25 साल के रयान, जो शंघाई के उत्तर में जिआंगसु प्रांत में एक नकली कार्य फर्म में छह महीने से काम कर रहा था. उसने कहा कि 18 महीने पहले स्नातक होने के बाद उसे नौकरी नहीं मिल सकी. इसके बाद वह ऐसे ही एक नकली नौकरी देने वाली कंपनी के पास गई और उसके फर्जी दफ्तर में जाकर अपनी कुछ कामकाजी तस्वीरें खींच ली. 

फिर इन कामकाजी तस्वीरों को अपने माता-पिता को भेज दिया. उसने अपने माता-पिता को बताया कि वह हर दिन आठ घंटे काम करता है. हर दिन ऐसा नाटक  करने से उन्हें एक दिनचर्या और सुरक्षा की भावना मिलती है.

मुफ्त लंचबॉक्स, कॉफी और नए दोस्त के लिए भी नकली ऑफिस जा रहे लोग
कुछ लोगों ने मज़ाक में कहा कि काम के लिए पैसे देना बेवकूफी है. लेकिन कुछ कंपनियां मुफ़्त लंचबॉक्स और कॉफी देती हैं. कुछ लोग इसे नए दोस्त बनाने का एक तरीका भी मानते हैं जो उनकी मुश्किलें समझते हैं.

रयान का मानना ​​है कि ऐसी कंपनियों की लोकप्रियता के पीछे समाज में बेरोजगारों को हीन दृष्टि से देखना है.  कंपनियों के वायरल होने से पहले, कुछ लोग कैफे और पुस्तकालयों में पूरा दिन बिताकर काम करने का नाटक करते थे.

