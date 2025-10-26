scorecardresearch
 

बिजली से भी तेज! चीन की हाई-स्पीड ट्रेन ‘CR450’ ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, वीडियो वायरल

चीन ने हाई-स्पीड रेल तकनीक में एक बड़ी छलांग लगाई है, जिससे वह दुनिया के बाकी देशों से काफी आगे निकल गया है और ट्रेन यात्रा के भविष्य को नई दिशा दे दी है.

इस ट्रेन ने 896 किमी/घंटा की रफ्तार छुई है (Photo:X/@ChineseEmbinUS)
इस ट्रेन ने 896 किमी/घंटा की रफ्तार छुई है (Photo:X/@ChineseEmbinUS)

चीन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हाई-स्पीड रेल तकनीक में उसका कोई मुकाबला नहीं. देश ने दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन ‘CR450’ का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसने ट्रायल रन के दौरान 896 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर सभी विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए.

इससे पहले जापान की L0 सीरीज़ मैगलेव ट्रेन 603 किमी/घंटा की स्पीड के साथ दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन मानी जाती थी, लेकिन अब चीन की नई उपलब्धि ने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया है, और अल्ट्रा हाई-स्पीड रेल ट्रैवल की दौड़ में चीन ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली है.

कहां चलेगी यह ट्रेन?

‘CR450’ ट्रेन को शंघाई-चेंगदू हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलाने की योजना है, जो चीन के दो सबसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी. हालांकि, व्यावसायिक सेवा शुरू होने से पहले ट्रेन को 6 लाख किलोमीटर की टेस्ट रन पूरा करनी होगी.चीन के सरकारी चैनल CGTN के अनुसार, अभी अंतिम इंजीनियरिंग निरीक्षण और सुरक्षा मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है.

देखें वायरल वीडियो

400 किमी/घंटा की होगी सर्विस स्पीड

ट्रायल में भले ही इस ट्रेन ने 896 किमी/घंटा की रफ्तार छुई हो, लेकिन नियमित सेवा के दौरान यह 400 किमी/घंटा की स्पीड से चलेगी. सबसे खास बात यह है कि CR450 सिर्फ 4 मिनट 40 सेकंड में 350 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ लेती है, 

फाल्कन जैसी डिज़ाइन, हवा से हल्की बॉडी

इस ट्रेन का एयरोडायनामिक डिज़ाइन फाल्कन की चोंच और तीर से प्रेरित है.इसकी प्रमुख खूबियां हैं: मौजूदा ट्रेनों की तुलना में 22% कम एयर ड्रैग,रूफ 20 सेंटीमीटर नीचा,हल्की और पतली बॉडी,बेहतर स्पीड और कम एनर्जी खपत के लिए उन्नत एयरोडायनमिक्स. CR450 को बनाने में पांच साल लगे हैं और इसमें विंड-टनल टेस्टिंग, एडवांस्ड मटेरियल्स और इंजीनियरिंग इनोवेशन का बेहतरीन संयोजन किया गया है.

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

