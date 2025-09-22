scorecardresearch
 

महिला ने ChatGPT से पूछे लॉटरी नंबर, लगाई बाजी और जीत लिए करोड़ों

क्या आप सोच सकते हैं कि एआई बॉट आपको लॉटरी के विजेता नंबर भी बता सकता है? वर्जीनिया के मिडलोथियन में कुछ ऐसा ही हुआ. अब यह इत्तेफाक था या सटीक अनुमान, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता.

एडवर्ड्स ने बताया कि लॉटरी टिकट खरीदने के दो दिन बाद वह मीटिंग में थीं (Photo:X/WAVYTV10)
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दायरा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. कॉरपोरेट वर्क  से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक में इसकी मदद ली जा रही है. एआई चैटबॉट्स अब हर सवाल का जवाब खोजने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई एआई बॉट आपको लॉटरी के विजेता नंबर भी बता सकता है? कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका के वर्जीनिया राज्य के मिडलोथियन शहर में.

चैटजीपीटी से चुने लॉटरी नंबर

मिडलोथियन की रहने वाली कैरी एडवर्ड्स ने वर्जीनिया लॉटरी पावरबॉल खेलते समय चैटजीपीटी से नंबर पूछे. किस्मत का खेल देखिए, उन्हीं नंबरों से उनका टिकट जीत गया. चार नंबर और पावरबॉल मैच हुए और उन्हें 50,000 डॉलर का इनाम मिला. चूंकि उन्होंने 'पावर प्ले' ऑप्शन चुना था, इसलिए उनकी इनामी राशि बढ़कर 1,50,000 डॉलर यानी करीब 1.32 करोड़ रुपये हो गई.

मीटिंग में मिला सरप्राइज

मिरर की रिपोर्ट की मुताबिक, एडवर्ड्स ने बताया कि लॉटरी टिकट खरीदने के दो दिन बाद वह मीटिंग में थीं. तभी उनके फोन पर एक मैसेज आया-कृपया अपना इनाम कलेक्ट करें. पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई धोखा है. लेकिन जब उन्होंने जांच की, तो यह खबर सच निकली.

पूरा इनाम किया दान

सबसे खास बात यह रही कि एडवर्ड्स ने अपनी पूरी इनामी राशि दान करने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि यह पैसा तीन संस्थाओं को दिया जाएगा. एसोसिएशन फॉर फ्रंटोटेम्पोरल डिजेनरेशन (AFTD) उस बीमारी पर रिसर्च के लिए, जिससे उनके पति की मौत हुई थी.शालोम फार्म्स जो भूखमरी से लड़ने का काम करती है.नेवी-मरीन कॉर्प्स रिलीफ सोसाइटी जो अमेरिकी सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों की मदद करती है.

एडवर्ड्स ने कहा कि जैसे ही यह दिव्य आशीर्वाद मेरे हिस्से में आया, मुझे तुरंत पता चल गया कि इसका क्या करना है. मैंने तय किया कि इसे पूरी तरह दान करूंगी. मैं चाहती हूं कि जब लोग आशीर्वाद पाएं, तो वे भी दूसरों की मदद करें.

