ब्रिटेन के सुपरस्टोर में रेडीमेड खाना देखकर चौंका शख्स, कहा - कनाडा में नहीं मिलता ये सब, वीडियो वायरल

यूके में रहने वाले एक कनाडाई व्यक्ति ने ब्रिटेन किराना स्टोर्स की तुलना कनाडा के दुकान से करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है. दोनों देशों के किराना स्टोर्स में मिलने वाले समान और उसके रेट के बीच जो फर्क देखकर शख्स हैरान रह जाता है. इसके साथ ही इस वीडियो से यह भी पता चलता है कि कई देशों की बुनियादी चीजें भी दूसरे देशों के लिए अनोखी हो सकती है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @mattgiffenn नाम के हैंडल से यह वीडियो शेयर किया गया है. मैट गिफेन नाम का शख्स वीडियो में यूके के जेनरल स्टोर में घूमता नजर आ रहा है. ब्रिटेन में रहने वाला यह कनाडाई शख्स बताता है कि मैंने किसी ब्रिटिश सुपरस्टोर में जो सबसे पहला अनोखी चीज देखी वो है अंडा. यहां ऐसे अंडे हैं जिन्हें फ्रिज में नहीं रखा जाता. वे ऐसे ही एक गलियारे में रखे हुए हैं और वे बहुत सस्ते भी हैं. 15 अंडों के लिए £2 यानी 236 रुपये. कोई मुझे अभी कमेंट में बताए कि अंडों को स्टोर करने का सही तरीका क्या है.

कनाडा के शख्स को पसंद आई ब्रिटेन की रेडीमेड मील

गिफेन के मुताबिक, वहां सबसे ज्यादा जो चीज उसे पसंद आई, वह थी मशहूर मील डील. सिर्फ तीन पाउंड यानी 350 रुपये में मुख्य नाश्ता और एक ड्रिंक का कॉम्बो. उसने कहा कि मैं यह तो नहीं कहूंगा कि मुझे मील डील पसंद है, लेकिन मैं इसके दूसरे रूप, रेडी मील का दीवाना हूं. यह ब्रिटेन में अब तक के सबसे बेहतरीन चीजों में एक है. मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके पास ये हैं, क्योंकि कनाडा में ऐसा कुछ भी नहीं है.

इसके अलावा उसने वहां रखे दूसरे फूड आयटम की ओर भी ध्यान खींचा. चाय और बेक्ड बीन्स की भारी मात्रा को दिखाया. इसके साथ ही नूडल्स के प्रति ब्रिटिश लोगों के प्रेम को भी दिखाया. उसने कहा कि दोस्तों, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा. बड़े डिब्बे, छोटे डिब्बे, अलग-अलग स्वाद और हां, नूडल्स के प्रति दीवानगी को आप भूल नहीं सकते. सच कहूं तो पॉट नूडल वाकई लाजवाब होता है.

अपने अनोखे ब्रिटिश शॉपिंग का अनुभव किया शेयर

गिफेन ने ब्रिटिश शॉपिंग के एक पहलू के बारे में भी बताया जिसने उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया. ब्रिटेन की सबसे अच्छी बात यह है कि वहां समान पर जो प्राइस अंकित होता है, हमें सिर्फ उतना ही भुगतान करना होता है. वहीं कनाडा में ऐसा नहीं है. वहीं कनाडा में, जब आप पांच डॉलर वाली चीज का भुगतान करने जाते हैं, तो आपको उन्हें पूरे पांच डॉलर नहीं बल्कि लगभग उतने देने पड़ते हैं.

वीडियो में ब्रिटेन में उपलब्ध क्रिस्प्स की विस्तृत वेरायटी भी दिखाई गई, जो गिफेन को असामान्य लगी. वहां इतने तरह के अलग-अलग क्रिस्प्स देखकर उसका दिमाग चकरा गया.

लोग दे रहे ऐसे रिएक्शंस

इस वीडियो पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा कि एक ब्रिटिश होने के नाते, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि विदेशी हमारी रोजमर्रा की चीजों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं. वहीं दूसरे ने कहा कि अंडों वाली बात हमेशा लोगों को चौंका देती है, लेकिन यहां यह पूरी तरह से सुरक्षित है. एक कनाडाई यूजर ने लिखा कि रिटेन में रेडीमेड मील्स गेम चेंजर हैं. काश हमारे देश में भी ऐसा होता.

