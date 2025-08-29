scorecardresearch
 

फव्वारे में कपड़े धोता शख्स, टोरंटो से सामने आई कनाडा की ‘गरीबी वाली तस्वीर’

कनाडा को लोग सपनों का देश मानते हैं. इंडियन के दिल में यह जगह एक ऐसी मानी जाती है जहां गरीबी नहीं है और रोजगार के अपार मौके हैं, लेकिन एक वायरल वीडियो ने कनाडा में बेघरों के हालात को बयां कर दिया है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर चर्चा भी हो रही है.

कनाडा के चमक के पीछे की हकीकत, (Photos: Nitish Advitiy/Instagram)
कनाडा जैसे विकसित देश से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स टोरंटो के एक पब्लिक फाउंटेन के नीचे कपड़े धोता नजर आ रहा है.

वीडियो किसने शेयर किया?

भारतीय मूल के कंटेंट क्रिएटर नितीश अद्वितीय ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया. वीडियो में वह हिंदी में कहते हैं–देखो, ये फव्वारे के नीचे कपड़े धो रहा है. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा देखूंगा. यह बेघर है... यही है टोरंटो में बेघरों की हालत. यह क्लिप अब तक 1.8 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुकी है और लगातार सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है.

सोशल मीडिया पर बहस

वीडियो सामने आने के बाद लोग जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने सवाल उठाए कि आखिर वेस्टर्न सिविक सेंस अब कहाँ गया? एक यूजर ने लिखा कि सोशल मीडिया पर तो वेस्ट का सिविक सेंस दिखाते हैं, हकीकत में ये हाल है.वहीं किसी ने कहा कि कनाडा में रहकर भी लोग पब्लिक जगहों को गंदा कर रहे हैं.

हालांकि कुछ लोगों ने वीडियो बनाने वाले को भी घेरा और कहा कि बेघर इंसान की मजबूरी को दिखाना सही नहीं है.एक यूजर ने लिखा कि पहले कनाडा आकर बसते हो, फिर यहाँ की बुराइयां दिखाते हो.

कनाडा में बढ़ती बेघरों की तादाद

कनाडा की गगनचुंबी इमारतों और आलीशान जिंदगी के पीछे एक सच्चाई छुपी है. बेघरों की बढ़ती तादाद. टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल जैसे बड़े शहरों में हजारों लोग आज भी फूटपाथ, टेंट या शेल्टर होम्स में गुजर-बसर कर रहे हैं. महंगे किराए, नौकरी की असुरक्षा, नशे और मानसिक स्वास्थ्य की परेशानियों ने हालात को और मुश्किल बना दिया है. सरकार शेल्टर और फ्री फूड जैसी सुविधाएं दे रही है, लेकिन जरूरत इतनी बड़ी है कि मदद कम पड़ जाती है. यही वजह है कि चमकदार कनाडा की तस्वीर के पीछे बेघरपन की कड़वी हकीकत भी मौजूद है

