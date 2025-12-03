चेहरे पर घूंघट और हाथ में गिटार... क्यों वायरल हो रही महिलाओं से घिरी नई दुल्हन

वैसे तो मुंह दिखाई में दुल्हन की शर्म, मुस्कान और झिझक देखने को मिलती है, लेकिन इस दुल्हन ने तो रस्मों को ही नया ट्विस्ट दे दिया. जैसे ही घूंघट ओढ़कर वो कमरे में बैठी, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि अगले ही पल पूरा घर किसी लाइव कॉन्सर्ट की तरह गूंज उठेगा. ससुराल में मुंह दिखाई के समय… 'बहू रानी' बनी रॉकस्टार और आसपास ताली पीटते रह गए. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नई नवेली दुल्हन का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि ससुराल वालों के बीच घूंघट ओढ़ी यह ‘दुल्हन’ अचानक गिटार उठाती है, और माहौल ऐसा बना देती है कि सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं.
हाथ में गिटार लिए दुल्हन का वीडियो वायरल
मुंह दिखाई में नई दुल्हन ने अचानक गिटार उठाकर ‘तेरा मेरा प्यार अमर…’ गाना शुरू किया. वीडियो वायरल हो गया. लोग बोले, “बहू नहीं, रॉकस्टार है!”जैसे ही उसके उंगलियों ने तारों को छुआ, कमरे में खामोशी पसर गई और फिर घूंघट के पीछे से एक सुरीली आवाज निकली.तेरा… मेरा… प्यार… अमर…”बस, फिर क्या था! कमरे में बैठा हर चेहरा खिल उठा। कोई Wow बोल पड़ा, कोई मुस्कुराने लगा, और कुछ लोग तो हैरानी में इतने खो गए कि पलक झपकना भूल गए. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @arsh__utkarsh पेज से पोस्ट किया गया, और देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गया। कमेंट्स में लोगों ने दुल्हन की आवाज, आत्मविश्वास और उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की.
सबको चौंका देने वाला वो पल
मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी—हंसी-मजाक, बातें, शिकंजी… सब अपनी जगह थे. तभी दुल्हन ने धीरे से गिटार उठाया. कमरे में बैठे बड़े-बुजुर्ग, देवर-ननद, पड़ोसी… सब एक पल को चुप रह गए.
'बहू निकली रॉकस्टार'
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @arsh__utkarsh नाम के पेज से शेयर किया गया है और पोस्ट होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कमेंट सेक्शन में मजेदार रिएक्शन की बरसात देखने को मिली-एक यूजर ने लिखा-"ये बहू नहीं, घर की सीक्रेट प्लेलिस्ट है. भाभी का हिडन टैलेंट देखकर तो पूरा मोहल्ला फुख्ड़ू हो गया."रॉकस्टार बहू आते ही घर पर कब्जा कर लिया!"
लोगों ने दुल्हन की आवाज़, कॉन्फिडेंस और सबसे बढ़कर उसके सरप्राइज एंट्री स्टाइल पर जमकर प्यार बरसाया.