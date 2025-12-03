चेहरे पर घूंघट और हाथ में गिटार... क्यों वायरल हो रही महिलाओं से घिरी नई दुल्हन





सबको चौंका देने वाला वो पल

मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी—हंसी-मजाक, बातें, शिकंजी… सब अपनी जगह थे. तभी दुल्हन ने धीरे से गिटार उठाया. कमरे में बैठे बड़े-बुजुर्ग, देवर-ननद, पड़ोसी… सब एक पल को चुप रह गए.और फिर घूंघट के पीछे से एक मुलायम, सुर में डूबी आवाज आई-"तेरा… मेरा… प्यार… अमर…" बस, फिर क्या था! किसी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई, कोई Wow बोल उठा, और कुछ तो हैरानी में इतने खो गए कि बस दुल्हन को निहारते रह गए.

'बहू निकली रॉकस्टार'

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @arsh__utkarsh नाम के पेज से शेयर किया गया है और पोस्ट होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कमेंट सेक्शन में मजेदार रिएक्शन की बरसात देखने को मिली-एक यूजर ने लिखा-"ये बहू नहीं, घर की सीक्रेट प्लेलिस्ट है. भाभी का हिडन टैलेंट देखकर तो पूरा मोहल्ला फुख्ड़ू हो गया."रॉकस्टार बहू आते ही घर पर कब्जा कर लिया!"

लोगों ने दुल्हन की आवाज़, कॉन्फिडेंस और सबसे बढ़कर उसके सरप्राइज एंट्री स्टाइल पर जमकर प्यार बरसाया.