फ्लाइट में अश्लील फोटो देखते पकड़े गए नेता जी! वायरल तस्वीर पर हो रहा विवाद

अमेरिका के एक नेता इन दिनों सुर्खियों में हैं. क्योंकि, उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जानते हैं कौन हैं वो पॉलिटिकल फीगर और क्यों उनकी तस्वीर हो रही है वायरल.

फ्लाइट में आईपैड पर अश्लील तस्वीर देखते एक नेता की फोटो वायरल (Photo - X/@@dearwhitestaff)
अमेरिका के एक पॉलिटिकल पर्सन इन दिनों एक विवाद की वजह से सुर्खियों में हैं. इसकी वजह उनकी एक वायरल तस्वीर है. दावा किया गया है कि तस्वीर में अमेरिकी नेता फ्लाइट में अश्लील कंटेंट देख रहे हैं. तस्वीर वायरल होने के बाद अमेरिकी लीडर ने इसके लिए एलन मस्क को जिम्मेदार ठहराया है. जानते हैं कैसे इस नेता ने आईपैड पर अश्लील तस्वीर सामने आने के लिए मस्क को जिम्मेदार ठहाराया है.

यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक सहयात्री ने अमेरिकी नेता की तस्वीर चुपके से खींच ली. इसमें वह अपनी सीट पर बैठे आईपैड पर कुछ अश्लील तस्वीर देखते नजर आ रहे हैं. 

डेमोक्रेटिक नेता है ब्रैड शेरमैन
वायरल हो रही तस्वीर डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि ब्रैड शेरमैन की है. शेरमैन ने वायरल तस्वीर में अश्लील वीडियो देखने के दावों का खंडन किया है . क्योंकि सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल हो रही है. उसमें उनके बारे में अपने टैबलेट पर अश्लील तस्वीरें देखने का दावा किया गया है. 

किसी ने आईपैड पर अश्लील तस्वीर स्क्रॉल करते खींच ली फोटो
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक सहयात्री ने अमेरिकी राजनेता की तस्वीर खींच ली, जिसमें वह अपने आईपैड के साथ बैठे थे. आईपैड पर कुछ महिलाओं के अंडर गारमेंट पहने हुए कुछ अश्लील फोटो दिखाई दे रहे थे.

ये तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @dearwhitestaff नाम के हैंडल से शेयर की गई हैं. व्हाइट स्टाफर्स नाम के इस यूजर ने तस्वीरों के साथ एक कैप्शन भी दिया है.  कैप्शन में लिखा है - कैलिफ़ोर्निया के कांग्रेसी ब्रैड शेरमेन को आज हवाई यात्रा के दौरान अपने आईपैड पर पोर्न देखना क्यों उचित लगा? उनके डिस्ट्रिक को इससे बेहतर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए!! #CA32।"

नेता ने X के कंटेंट रिकमेंडेशन सिस्टम को दोषी ठहराया
हालांकि, शेरमैन ने इस बात पर जोर दिया कि वह अपने टेबलेट पर कुछ भी अनुचित नहीं खोज रहे थे. उनके ऑफिस ने भी उनकी स्क्रीन पर ऐसे कंटेंट पुश करने के लिए X के कंटेंट रिकमेंडेशन सिस्टम को  दोषी ठहराया है.

सोशल मीडिया ग्रैब

उनके प्रवक्ता ने द न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि  यह ट्विटर पर स्क्रॉल करने से ज्यादा कुछ नहीं था - और दुर्भाग्य से एलन मस्क ने ट्विटर एल्गोरिदम को बर्बाद कर दिया है. इससे लोगों को वह सामग्री मिल रही है जिसे वे नहीं मांगते या सदस्यता नहीं लेते हैं. उनके प्रवक्ता ने बताया कि इस घटना के लिए एक्स को जिम्मेदार ठहराया कि कैसे यह प्लेटफॉर्म अब अनचाहे पोस्ट पुश करता है.

टाइमलाइन पर पुश हुई थी अश्लील तस्वीरें
पंचबोल न्यूज़ से बात करते हुए, 71 वर्षीय शेरमैन ने बताया कि ये तस्वीरें उनकी 'फॉर यू' टाइमलाइन पर तब आईं जब वह लंबी उड़ान में समय बिता रहे थे. उन्होंने दोहराया कि वह जानबूझकर पोर्नोग्राफी नहीं देख रहे थे.

लंबी फ्लाइट में महिला की तस्वीर देखना गलत नहीं
शेरमैन ने बताया बताया कि अगर आपको लंबी दूरी की उड़ान भरनी हो, तो आप अपने टैबलेट पर बहुत सी चीजें देखते हैं. उन्होंने बताया कि मैंने 1,000 से ज़्यादा पोस्ट को स्क्रॉल किया. उन्होंने आगे कहा कि अगर मुझे किसी महिला की तस्वीर दिख भी गई, तो हो सकता है कि मैं सूर्यास्त से ज़्यादा देर तक उसे देखूं. 

यह पूछे जाने पर कि क्या यात्रियों को यात्रा के दौरान ऐसा कंटेंट खुलेआम देखना चाहिए, ब्रैड शेरमेन ने स्वीकार किया कि यह दृष्टिकोण आदर्श नहीं है. उन्होंने आउटलेट से कहा कि क्या यह अश्लीलता है? मुझे नहीं लगता कि एलन मस्क ऐसा सोचते हैं. क्या यह उचित है? नहीं. यह उचित नहीं है.

