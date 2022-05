बॉयफ्रेंड ने पार्टी में जाने के लिए गर्लफ्रेंड को भेजा अप्लीकेशन!

एक शख्स ने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ इस अंदाज में अप्लीकेशन भेजकर परमिशन मांगी कि लोग हैरान गए. शख्स ने परमिशन पाने के लिए एक लंबी-चौड़ी लिस्ट बना डाली, जिसमें उसने बताया कि वो 'बॉयज पार्टी' में क्या करेगा और क्या नहीं...

टिकटॉक पर @talgonza नाम की यूजर ने अपने बॉयफ्रेंड की इस परमिशन मांगने वाली लिस्ट को शेयर किया है. इस लिस्ट को किसी एप्लीकेशन फॉर्म की तरह तैयार किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि उसे पार्टी में जाने के लिए कौन सी परमिशन चाहिए और वो वहां क्या-क्या करेगा.

@talgonza ने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड को दोस्तों के साथ Alejandro Fernandez Concert में नाइट आउट के लिए जाना था. लेकिन वहां जाने से पहले उसने व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा, जिसमें पार्टी में जाने के लिए इजाजत मांगी गई थी. इसमें समय से लेकर लोकेशन तक, हर एक चीज के बारे में डिटेल्स दी गई थी. इस मैसेज में Concert के टिकट्स का प्राइस भी दिया गया था.

इतना ही नहीं इसमें शराब के कितने पैग लिए जा सकते हैं, किन जगहों पर घूमने जाया जाएगा, कौन-सी महिलाएं पार्टी जॉइन करेंगी, जैसी बातों की जानकारी भी दी गई थी. इसके साथ ही बॉयफ्रेंड ने मोबाइल ऑफ ना करने और इजाजत से ज्यादा शराब ना पीने का भी वादा किया.

Image: TikTok/@talgonza

इन सबके बाद गर्लफ्रेंड ने आखिरकार अपने बॉयफ्रेंड के 'परमिशन फॉर्म' पर साइन कर दिए और उसे पार्टी में जाने की इजाजत दे दी. कमेंट में गर्लफ्रेंड ने यह भी बताया कि इस फॉर्म को बनाने में उसके बॉयफ्रेंड को करीब 45 मिनट लगे थे. इस 'परमिशन फॉर्म' के ऊपर लिखा था- Application for Night Out with the Boys- Fill Out and Use यानी 'लड़कों के साथ नाइट आउट के लिए आवेदन- भरें और उपयोग करें.'