क्यों इस बिजनेसमैन को बताया जा रहा है दुनिया का बेस्ट बॉस?

Best Boss in the World: शख्‍स ने कर्मचारियों के हॉलिडे और बोनस पर करोड़ों रुपए खर्च किए. इस शख्‍स का शुरुआती जीवन मुफ़लिसी में बीता था. लेकिन इनका मानना है कि वह अपने कर्मचारियों के साथ वर्षों का साथ चाहते हैं, ताकि कंपनी- कर्मचारी दोनों का विकास हो. अब शख्‍स को 'दुनिया का बेस्‍ट बॉस' कहा जा रहा है.

मार्क नीलसन को दुनिया का बेस्‍ट बॉस कहा जा रहा है (Credit: Mark Neilson / Instagram )